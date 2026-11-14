Comunicado a la ciudadanía

Ante el inaudito atentado perpetrado contra la residencia y familia del periodista y subdirector asociado del diario La Prensa, Rolando Rodríguez, Corporación Medcom Panamá se suma a la condena y rechazo público de un acto que debe llamar a la toda la ciudadanía a una profunda reflexión colectiva sobre aspectos que valoramos como sociedad: la libertad, el respeto a los Derechos Humanos y la paz.

Traspasar este límite, que lleva a la violencia y a atentar contra la vida, honra y bienes de un periodista y su familia, nos obliga a una revisión crítica para que esas herramientas funcionen asegurando la convivencia pacífica y la justicia, pero también para una mirada introspectiva de manera que los ideales y principios que fundaron nuestra nación prevalezcan para el aseguramiento de la estabilidad y la paz.

Como país que ha vivido con profundo dolor las fases de una etapa sin prensa independiente ni posibilidad de expresarnos con libertad, valoramos la paz e invitamos a todos los sectores a mantenernos firmes ante el derecho de los ciudadanos a ser informados, a la libertad de expresión y al ejercicio ético del periodismo como instrumento al servicio de la colectividad, la verdad y la defensa de la democracia.

Instamos a las autoridades a un rápido esclarecimiento de estos hechos tan preocupantes, de manera que quede de manifiesto, y sin lugar a duda, que Panamá no tolera la violencia y que sus instituciones al servicio de la protección y la justicia velarán por el respeto de esos derechos inalienables.