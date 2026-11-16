Día de Acción de Gracias 2026: cuándo es Thanksgiving, qué significa y cómo se celebra

El Día de Acción de Gracias , conocido en inglés como Thanksgiving Day, se celebrará el jueves 26 de noviembre de 2026 en Estados Unidos. Esta festividad, que tiene lugar cada año el cuarto jueves de noviembre, reúne a familias y amigos para compartir una comida especial y expresar gratitud por las experiencias y bendiciones recibidas.

Aunque su celebración está especialmente arraigada en Estados Unidos, también tiene presencia en otros países, incluido Panamá, donde algunas familias mantienen esta tradición.

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¿Cuál es el origen del Día de Acción de Gracias?

Uno de los acontecimientos más conocidos asociados con esta festividad se remonta a 1621, cuando colonos ingleses de Plymouth y miembros del pueblo indígena Wampanoag compartieron una celebración relacionada con la cosecha.

El encuentro ocurrió después de un período de grandes dificultades para los colonos, quienes habían enfrentado enfermedades, escasez de alimentos y numerosas muertes durante su primer invierno.

Associated Press

Sin embargo, los historiadores señalan que el origen del Día de Acción de Gracias es más complejo que el relato tradicional de aquel banquete, pues las prácticas de agradecimiento por las cosechas ya existían entre distintos pueblos indígenas.

La celebración evolucionó durante los siglos posteriores hasta convertirse en una festividad nacional estadounidense.

¿Cómo se celebra Thanksgiving en Estados Unidos?

Actualmente, el Día de Acción de Gracias es una ocasión para reunirse con familiares y amigos, compartir alimentos y reflexionar sobre los motivos para agradecer.

Entre los platos tradicionales destacan:

Pavo horneado , considerado uno de los principales alimentos de la celebración.

Puré de papas.

Salsa de arándanos.

Verduras y acompañamientos.

Pan de maíz.

Pastel de calabaza.

La festividad también está relacionada con desfiles, reuniones familiares y otras actividades comunitarias.

Al día siguiente se celebra el Black Friday, una jornada comercial caracterizada por promociones y descuentos en numerosos establecimientos.

¿Se celebra el Día de Acción de Gracias en Panamá?

Aunque el Día de Acción de Gracias no es un feriado nacional en Panamá, algunas familias lo celebran, especialmente aquellas que mantienen vínculos culturales o familiares con Estados Unidos.

Durante esta fecha, ciertos hogares organizan cenas con pavo, acompañamientos y postres tradicionales para compartir momentos de agradecimiento.

En 2026, la celebración será el jueves 26 de noviembre, mientras que el Black Friday tendrá lugar el viernes 27 de noviembre.