Calendario de Adviento: ¿Qué es, cómo funciona y qué sorpresas puedes encontrar?

Con la llegada de diciembre, una de las tradiciones que gana popularidad es el calendario de Adviento , hoy en día es una tendencia, anteriormente era una forma especial de contar los días que faltaban para la Navidad mientras se descubrían pequeñas sorpresas.

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Esta costumbre, generalmente comenzaba el 1 de diciembre y terminaba el 24, actualmente se ha renovado con diferentes presentaciones y temáticas, convirtiéndose también en una alternativa de regalo para niños y adultos.

¿Cómo es el Calendario de Adviento?

Su diseño tradicional incluye 24 espacios que esconden una sorpresa para cada día. Originalmente, estos calendarios contenían imágenes religiosas, versos bíblicos y, posteriormente, chocolates y otros pequeños obsequios.

La dinámica es sencilla: se abre una ventanita o compartimento correspondiente a la fecha para descubrir lo que hay en su interior.

Esta tradición ha evolucionado y actualmente existen calendarios con diferentes temáticas.

¿Qué tipos de Calendarios de Adviento existen?

Con el paso de los años, esta tradición ha evolucionado y actualmente existen calendarios con diferentes temáticas, pensados para distintos gustos y edades.

Entre los más populares se encuentran:

Belleza:

incluyen productos de maquillaje, labiales, sombras, rubores y artículos para el cuidado facial.

Perfumes:

Contienen pequeñas presentaciones de fragancias para descubrir diferentes aromas.

Juguetes:

Ofrecen figuras, accesorios y pequeños obsequios para los niños.

Alimentación:

Pueden incluir chocolates, dulces, galletas, snacks y otros productos.

Bebidas:

Algunas presentaciones contienen infusiones, café y otras opciones.

Hogar:

Incorporan velas aromáticas, adornos y artículos decorativos.

Infantiles y educativos:

Presentan actividades, cuentos, juegos y propuestas para estimular el aprendizaje.

Una tradición para hacer más especial la Navidad

Los calendarios de Adviento se han convertido en una alternativa para sorprender a familiares y amigos durante diciembre. Además de representar una cuenta regresiva, permiten descubrir un pequeño detalle y crear momentos de expectativa.

Su variedad de diseños y contenidos permite encontrar opciones para diferentes presupuestos, edades y preferencias.