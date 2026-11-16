Incendio en Calidonia: MIDES brinda atención a familias damnificadas

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) desplegó este domingo 15 de noviembre de 2026, un equipo de trabajadoras sociales para atender y acompañar a las familias damnificadas por el incendio registrado en calle 30, corregimiento de Calidonia.

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La intervención tiene como objetivo identificar las principales necesidades de los afectados y conocer las condiciones en las que quedaron tras la emergencia.

MIDES aplica herramienta para identificar necesidades de los damnificados

Como parte de la atención, el MIDES aplicó la Ficha Básica de Emergencia Social (FIBES), una herramienta digital que permite recopilar información sobre las personas afectadas, las condiciones de sus viviendas, su entorno familiar y sus necesidades de salud y medicamentos.

Estos datos permiten orientar la respuesta institucional de acuerdo con las necesidades identificadas.

Al respecto, Julio Newball, encargado de la plataforma, explicó que esta herramienta facilita la interoperabilidad y articulación entre las instituciones, lo que permite coordinar una respuesta oportuna para las personas que han quedado en situación de vulnerabilidad.

MIDES aplicó la Ficha Básica de Emergencia Social (FIBES). Cortesía

¿Qué apoyo recibirán las familias afectadas por el incendio?

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, expresó su solidaridad con las familias afectadas y señaló que, bajo el liderazgo del presidente José Raúl Mulino, la prioridad del Gobierno Nacional es proteger a las personas, atender sus necesidades y brindar una respuesta oportuna ante esta emergencia.

Por su parte, el director regional del MIDES en Panamá Centro, Gabriel Noriega, informó que se están canalizando los apoyos interinstitucionales para atender las necesidades básicas de las familias, entre ellas alojamiento e insumos de primera necesidad.

Incendio en Calidonia dejó 71 personas damnificadas

La emergencia dejó un total de 71 personas damnificadas, entre ellas 52 adultos y 20 menores de edad. Asimismo, se reportó el fallecimiento de una adulta mayor con movilidad reducida.

El MIDES mantiene la coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT), con el propósito de sumar esfuerzos para atender a las familias afectadas y dar seguimiento a su situación.