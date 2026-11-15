Panamá vence 2-0 a Curazao con doblete de José Fajardo y clasifica al Final Four

La Selección de Panamá derrotó 2-0 a Curazao este domingo 15 de noviembre de 2026, con un doblete de José Fajardo, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026-2027, disputado en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Thomas Christiansen aseguró su clasificación al Final Four de la Liga de Naciones y obtuvo su boleto directo a la Copa Oro 2027.

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José Fajardo marca doblete en la victoria de Panamá ante Curazao

El delantero panameño fue protagonista del encuentro al marcar los dos goles que le dieron la victoria a la Roja.

La Selección de Panamá venció este domingo a la de Curazao con un doblete de José Fajardo, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.



El marcador de este encuentro, que tuvo lugar, en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez terminó 2-0.… pic.twitter.com/Ya3UDYGF8R — Telemetro Reporta (@TReporta) November 16, 2026

Fajardo abrió el marcador al minuto 45 con un remate de cabeza, tras recibir un centro de Michael Amir Murillo.

Posteriormente, al minuto 50, el atacante volvió a marcar para ampliar la ventaja y establecer el 2-0 definitivo.

Panamá había empatado 0-0 ante Curazao en el partido de ida, disputado en Willemstad, por lo que cerró la serie con un marcador global de 2-0.

Panamá clasifica al Final Four y a la Copa Oro 2027

La victoria permitió a Panamá avanzar por cuarta ocasión consecutiva al Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf, consolidando su presencia en la fase decisiva del torneo regional.

Además, la Selección Nacional aseguró su clasificación directa a la Copa Oro 2027, sin necesidad de disputar una ronda preliminar.

El Final Four de la Liga de Naciones está programado del 25 al 28 de marzo de 2027, en el SoFi Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos.