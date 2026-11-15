Martín Torrijos reconoce errores de su gobierno y presenta gira nacional de UNE rumbo a 2029

El expresidente de Panamá Martín Torrijos Espino , quien gobernó entre 2004 y 2009, reconoció que durante su administración se cometieron errores y aseguró que su experiencia al frente del país le ha permitido reflexionar sobre las decisiones tomadas y las posibles soluciones a los problemas nacionales.

Las declaraciones se produjeron este domingo 15 de noviembre de 2026 , durante el lanzamiento de la gira nacional «Panamá nos UNE» , impulsada por el partido político en formación Unidos para la Nueva Era (UNE).

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Martín Torrijos plantea cambiar la forma de gobernar en Panamá

Durante su intervención, Torrijos sostuvo que Panamá necesita transformar la manera de ejercer el poder y enfrentar a los grupos que, según afirmó, se benefician de que las condiciones del país permanezcan sin cambios.

El expresidente de la República y presidente provisional del colectivo en formación UNE, Martín Torrijos, manifestó que está preparado para volver a liderar el país: “No solo hay que enfrentar los problemas, hay que enfrentar a las mafias que se benefician de que nada cambie. Sé… pic.twitter.com/xZntI0oUSo — Telemetro Reporta (@TReporta) November 15, 2026

El exmandatario señaló que gobernar requiere objetivos claros, capacidad, voluntad política y disposición para alcanzar acuerdos.

También defendió la importancia del diálogo, la consulta y el cumplimiento de los compromisos, en lugar de imponer decisiones desde la Presidencia.

Torrijos manifestó que su experiencia como presidente le permitió reconocer errores de su gestión y reflexionar sobre las responsabilidades que implica dirigir el país.

UNE inicia gira nacional para sumar adherentes rumbo a 2029

El lanzamiento de «Panamá nos UNE» marca una nueva etapa en la organización del colectivo político que preside provisionalmente Martín Torrijos.

La iniciativa tiene como principales objetivos:

Promover la inscripción de nuevos adherentes.

Fortalecer la estructura territorial de UNE.

Establecer contacto con ciudadanos y dirigentes comunitarios.

Dar a conocer las propuestas políticas de la agrupación.

Avanzar en su organización de cara a las elecciones generales de 2029.

El colectivo cuenta con autorización del Tribunal Electoral para desarrollar su proceso de inscripción de adherentes, como parte de los requisitos para constituirse formalmente en partido político.

Durante la actividad, Torrijos reiteró su planteamiento de impulsar una forma de gobernar basada en el diálogo y la participación ciudadana.