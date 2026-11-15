Robo en la Zona Libre de Colón: tres personas quedan detenidas tras asalto con arma de fuego

Tres personas de 20, 22 y 36 años permanecerán bajo detención provisional por su presunta vinculación con un robo agravado ocurrido el 11 de noviembre de 2026 en una empresa ubicada dentro de la Zona Libre de Colón . Durante el hecho, varias personas resultaron lesionadas y fueron privadas de su libertad, según informó la Procuraduría General de la Nación (PGN).

De acuerdo con el Ministerio Público, los tres imputados habrían ingresado al establecimiento en compañía de dos menores de edad , portando un arma de fuego.

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Robo en la Zona Libre de Colón: ¿qué ocurrió?

La Procuraduría General de la Nación detalló que los sospechosos, mediante violencia e intimidación, presuntamente agredieron y retuvieron a varias personas que se encontraban en la empresa.

Según la investigación, durante el hecho fueron sustraídos:

Teléfonos celulares.

Computadoras portátiles.

Dinero en efectivo.

Las autoridades indicaron que los sospechosos fueron aprehendidos en flagrancia por unidades de la Policía Nacional y agentes de seguridad de la Zona Libre de Colón.

La medida cautelar de detención provisional fue dictada para tres personas, de 20, 22 y 36 años de edad, por la presunta comisión del delito de robo agravado, hecho ocurrido el pasado 11 de noviembre cuando los imputados, en compañía de dos menores de edad, ingresaron a una… pic.twitter.com/Rwtberhs7x — Telemetro Reporta (@TReporta) November 15, 2026

Juez ordena detención provisional para tres imputados

Durante la audiencia, el Juez de Garantías legalizó las aprehensiones y la diligencia de fijación de imágenes, además de admitir la formulación de imputación de cargos por la presunta comisión del delito de robo agravado.

Asimismo, impuso la medida cautelar de detención provisional a los tres adultos investigados.

Hasta el momento, la información proporcionada por la Procuraduría no precisa la situación judicial de los dos menores de edad mencionados en el caso ni el monto del dinero presuntamente sustraído.