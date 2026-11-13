Panamá en Miss Universo 2026: conoce a Gabriela Lineth González y cuándo será la final

Panamá se prepara para vivir una nueva edición del Miss Universo con Gabriela Lineth González, representante de la provincia de Chiriquí, quien ya se encuentra en Puerto Rico para participar en las actividades del certamen internacional.

La joven tiene 20 años, mide 1.83 metros de estatura y actualmente estudia medicina. Con su participación, buscará dejar en alto el nombre de Panamá en uno de los concursos de belleza más reconocidos a nivel mundial.

Cronograma del Miss Universo 2026

Sábado 21 de noviembre: las candidatas lucirán sus raíces y tradiciones durante el National Costume Show, una de las actividades que más expectativa genera entre los misólogos o amantes de dicho espectáculo.

Domingo 22 de noviembre: la competencia preliminar, las participantes desfilarán en traje de baño y traje de gala, una jornada clave de cara a la clasificación.

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¿Cuándo será la gala final del Miss Universo 2026?

La gala final está programada para el próximo 24 de noviembre, fecha en la que se conocerá quién será la sucesora de la actual reina y se definirá el resultado de la participación de las candidatas de diferentes países.

La expectativa crece entre los seguidores del certamen, quienes estarán atentos a cada una de las actividades de Gabriela Lineth González durante su paso por Puerto Rico. La representante panameña buscará destacar con su preparación, personalidad y talento en esta nueva edición del Miss Universo.