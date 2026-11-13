Calle 7 Panamá: conoce cuándo inicia la temporada 29 y dónde verla

La espera terminó para los seguidores de Calle 7 Panamá. Este próximo lunes 16 de noviembre arrancará la temporada 29 del programa, luego de dos semanas de vacaciones tras la gran final de su edición número 28.
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¿Cuándo inicia la temporada 29 de Calle 7 Panamá?
La nueva temporada de Calle 7 Panamá comenzará este lunes 16 de noviembre, marcando el regreso de los competidores a las pruebas y desafíos que caracterizan al programa.
Según adelantó Daniel Domínguez, los seguidores podrán ver caras nuevas y también el regreso de participantes que se han ganado el cariño de la audiencia.
¿Dónde ver Calle 7 Panamá?
Los seguidores podrán sintonizar la temporada 29 de Calle 7 Panamá a través de:
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Telemetro: señal de televisión.
Canales oficiales: plataformas digitales del programa como medcomgob.
¿Quiénes fueron los campeones de la temporada 28?
En la temporada 28, Raziel y Zory se coronaron campeones, convirtiéndose en los ganadores de esa edición de la competencia.
Con el inicio de una nueva temporada, Calle 7 Panamá se prepara para reencontrarse con su audiencia y presentar nuevos desafíos, competidores y momentos de emoción. La expectativa está puesta en conocer quiénes serán los protagonistas de esta edición número 29.