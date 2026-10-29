Calle 7 Panamá: Zory y Raziell se coronan campeones de la temporada 28

Calle 7 Panamá - Raziell y Zory son los campeones de la temporada 28

La emoción llegó a su punto máximo en la gran final de Calle 7 Panamá , donde Zory del equipo amarillo y Raziell del equipo rojo se consagraron campeones de la temporada 28, tras superar a sus rivales en una jornada llena de competencia y adrenalina.

En la ronda de la final femenina se enfrentaron dos miembros de la fiebre amarilla, Isa y Zory. Aunque la competencia fue reñida, Zory logró imponerse y quedarse con la victoria, resultado que la convierte en bicampeona del programa.

Por su parte, Raziell de la furia roja alcanzó uno de los momentos más importantes de su trayectoria en Calle 7 al conquistar por primera vez el título de campeón y destronar al bicampeón amarillo, Mini Bolt.

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Zory consigue el bicampeonato de Calle 7

Zory volvió a demostrar su capacidad en el campo de batalla y consiguió una nueva victoria en la competencia. "Esto yo me lo surré, no fue regalado, yo luché y me lo gané", declaró la bicampeona.

Tras vencer a Isa en la gran final, la participante sumó su segundo campeonato, convirtiéndose en bicampeona de Calle 7 Panamá.

Raziell alcanza su primer campeonato

La celebración también fue para Raziell, quien logró conquistar por primera vez el esperado título de Calle 7. "Orión es la fuerza y la dedicación de toda mi vida", fueron las palabras del hoy campeón del campo de batalla.

Con este resultado, ambos competidores cerraron la temporada 28 como los nuevos campeones del programa.