Calle 7 Panamá: Zory y Raziell se coronan campeones de la temporada 28

La emoción llegó a su punto máximo en la gran final de Calle 7 Panamá, donde Zory del equipo amarillo y Raziell del equipo rojo se consagraron campeones de la temporada 28, tras superar a sus rivales en una jornada llena de competencia y adrenalina.
Por su parte, Raziell de la furia roja alcanzó uno de los momentos más importantes de su trayectoria en Calle 7 al conquistar por primera vez el título de campeón y destronar al bicampeón amarillo, Mini Bolt.
Zory consigue el bicampeonato de Calle 7
Zory volvió a demostrar su capacidad en el campo de batalla y consiguió una nueva victoria en la competencia. "Esto yo me lo surré, no fue regalado, yo luché y me lo gané", declaró la bicampeona.
Tras vencer a Isa en la gran final, la participante sumó su segundo campeonato, convirtiéndose en bicampeona de Calle 7 Panamá.
Raziell alcanza su primer campeonato
La celebración también fue para Raziell, quien logró conquistar por primera vez el esperado título de Calle 7. "Orión es la fuerza y la dedicación de toda mi vida", fueron las palabras del hoy campeón del campo de batalla.
Con este resultado, ambos competidores cerraron la temporada 28 como los nuevos campeones del programa.