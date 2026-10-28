Calle 7 Panamá: ¿quiénes han sido los ganadores de todas las temporadas?

Calle 7 Panamá se estrenó el 13 de octubre de 2014 y, desde entonces, se ha convertido en uno de los programas de competencia más conocidos de la televisión panameña. A lo largo de sus temporadas, distintos guerreros han conquistado el título de campeón y campeona, mientras otros han dejado huella al conseguir más de una victoria.

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A un día de la gran final de la temporada 28, que se disputará este jueves 29 de octubre de 2026, repasamos quiénes han sido los ganadores de las ediciones anteriores y quiénes buscarán quedarse con la corona de esta nueva entrega.

¿Quiénes han ganado Calle 7 Panamá?

Primera temporada

Sara Rivera, del equipo amarillo, y Daniel Domínguez, del equipo rojo, fueron los primeros campeones del programa.

Segunda temporada

Mónica Lee, del equipo amarillo, y Daniel Domínguez se llevaron el triunfo. Con esta victoria, Daniel consiguió su segundo campeonato consecutivo.

Tercera temporada

Yoani Ben, conocida como La Pantera, y Daniel Domínguez, reconocido como el Hombre de la Construcción, se coronaron campeones. Daniel alcanzó su tercer título consecutivo y se convirtió en tricampeón.

Cuarta temporada

Denisse se impuso ante Yoani Ben en la categoría femenina, mientras que Enrique Siu se llevó la victoria en la competencia masculina.

Quinta temporada

Lissette ganó la final femenina frente a Ana Paula, mientras que Alejo, conocido como La Nutria de Aguadulce, se impuso en la categoría masculina.

Sexta temporada

Denisse volvió a conquistar el campeonato femenino al enfrentarse a Lissette. En la competencia masculina, Mario Fonseca venció a Rafe Lucado.

Séptima temporada

Yoani Ben, La Pantera, volvió a conquistar el título femenino al superar a Ana Paula. En la categoría masculina, Mario Fonseca derrotó nuevamente a Rafe Lucado.

Octava temporada

Sara Rivera consiguió su segundo campeonato tras vencer a Yoani Ben. Por su parte, Daniel Domínguez se impuso ante Facundo.

Novena temporada

Rafe Lucado se coronó campeón masculino tras enfrentarse a Jean Modelo. En la categoría femenina, Lissette venció a Mónica Lee.

Décima temporada

Lissette derrotó a Sara Rivera y se quedó con el campeonato femenino. En la rama masculina, Facundo superó a Rafe Lucado.

Décima primera temporada

Lissette venció a Sara Rivera y alcanzó su cuarto campeonato, convirtiéndose en tetracampeona. En la final masculina, Vladimir Foster derrotó a Rafe Lucado y se convirtió en el primer campeón de Colón.

Décima segunda temporada

Yoani Ben se impuso ante Denisse Becerra y conquistó el título femenino. En la competencia masculina, el argentino Facundo Kroeck venció a Rafe Lucado.

Décima tercera temporada

Yoani Ben volvió a ganar tras enfrentarse a Lissette, con lo que igualó los cuatro campeonatos de su rival. En la categoría masculina, Rafe Lucado derrotó a Facundo Kroeck.

Décima cuarta temporada

Edikelys Ng ganó la competencia femenina frente a Liz Becerra, mientras que Samuel se llevó el campeonato masculino tras enfrentarse a Alfredo.

Décima quinta temporada

Kim Chang se impuso ante Liz Becerra y consiguió el título femenino. En la categoría masculina, Jean Modelo venció a Samuel.

Décima sexta temporada

Edikelys Ng derrotó a Claudia Tapasco y se coronó campeona, mientras que Alfredo Torres, conocido como El Chamo, venció a Jean Modelo en la competencia masculina.

Décima séptima temporada

Esta edición no tuvo campeones debido a la interrupción del programa durante la pandemia de COVID-19.

Décima octava temporada

Yoani Ben se convirtió en la primera pentacampeona de la franquicia panameña, mientras que Alfredo Torres, El Chamo, consiguió su segundo título y alcanzó el bicampeonato.

Décima novena temporada

Edikelys Ng conquistó su tercer campeonato, mientras que Jean Modelo se llevó la victoria en la categoría masculina.

Vigésima temporada

Marlene Gilbert y Bryan Guerrero se coronaron campeones, en una edición marcada por el triunfo de representantes del equipo amarillo.

Vigésima primera temporada

Bryan Guerrero volvió a ganar y alcanzó el bicampeonato. En la categoría femenina, Paola Viale conquistó su primer título.

Vigésima segunda temporada

Mónica Lee se coronó campeona y consiguió su segundo título, mientras que Gustavo Felicio obtuvo su primer campeonato.

Vigésima tercera temporada

Rosmary Gilbert ganó su primer campeonato femenino, mientras que Bryan Guerrero hizo historia al convertirse en el primer tricampeón del programa.

Vigésima cuarta temporada

Edikelys Ng alcanzó su cuarto campeonato, mientras que Joel Searles, conocido como Mini Bolt, se coronó campeón masculino.

Vigésima quinta temporada

Edikelys Ng consiguió su quinto título y se convirtió en pentacampeona. En la competencia masculina, Rafe Lucado venció a Joel Searles, Mini Bolt, y alcanzó su tercer campeonato.

Vigésima sexta temporada

Jomaris de Gracia, conocida como Joma, y Kevin Varela, ambos del equipo rojo, se coronaron campeones en las categorías femenina y masculina, respectivamente.

Vigésima séptima temporada

Zory conquistó el campeonato femenino, mientras que Joel Searles, Mini Bolt, se impuso en la competencia masculina y consiguió su segundo título.

¿Quiénes serán los campeones de la temporada 28 de Calle 7 Panamá?

La competencia entra en su recta final con la semifinal programada para este miércoles 28 de octubre. De esta jornada saldrán los competidores que disputarán la gran final del jueves 29 de octubre de 2026.

A lo largo de sus 28 temporadas, Calle 7 Panamá ha visto surgir campeones que han conseguido repetir sus triunfos y convertirse en referentes del programa.