Panamá Nacionales -  28 de octubre de 2026 - 07:25

Clima en Panamá hoy, 28 de octubre: pronostican lluvias y mar agitado en varias regiones

El IMHPA, prevé lluvias y mar agitado en varias regiones del país este miércoles 28 de octubre de 2026.

IMHPA: prevé lluvias y mar agitado en varias regiones del país.

IMHPA: prevé lluvias y mar agitado en varias regiones del país.

Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), prevé lluvias después del mediodía y durante la tarde de este miércoles 28 de octubre en distintos puntos del país.

¿Qué condiciones se esperan en el país?

En la provincia de Panamá, se pronostican lluvias después del mediodía. Mientras tanto, en las costas de Colón, tanto en Costa Arriba como en Costa Abajo, se reporta mar agitado, por lo que se recomienda tomar precauciones.

En Guna Yala también se pide mantener la atención ante las condiciones marítimas. Por su parte, en el centro de Veraguas se prevé cielo parcialmente nublado, mientras que en el sur de la provincia podrían registrarse lluvias después del mediodía, acompañadas de vientos fuertes.

En Chiriquí, se recomienda precaución en el golfo ante los niveles de marea alta.

Recomendaciones

Ante estas condiciones, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades, especialmente en las zonas costeras y áreas propensas a lluvias y vientos fuertes.

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