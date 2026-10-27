Calle 7 Panamá: Kathiana y El Raspa quedan eliminados; Zory, Isabella, Joel y Rasiel avanzan a semifinales

La competencia de Calle 7 Panamá vivió una jornada decisiva este martes 27 de octubre, con la eliminación de dos participantes antes de las semifinales. En la recta final de la etapa verde, Kathiana y El Raspa quedaron fuera del campo de batalla, mientras otros competidores aseguraron su clasificación.

En la rama femenina, Zory e Isabella avanzaron directamente a semifinales. Joma y Kathiana quedaron en los últimos puestos de la tabla y tuvieron que enfrentarse en una prueba de eliminación, en la que Joma logró mantenerse en competencia y Kathiana se despidió.

En la rama masculina, Joel y Rasiel consiguieron su clasificación a semifinales. Kevin y El Raspa disputaron la última prueba por la permanencia, que terminó con la eliminación de El Raspa y la continuidad de Kevin.

Con estos resultados, Calle 7 Panamá se prepara para disputar sus semifinales este miércoles 28 de octubre de 2026, en una jornada que definirá quiénes seguirán en la lucha por el título de la temporada.