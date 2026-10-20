Calle 7 Panamá: Nixon y Bianca son eliminados en el segundo día de la etapa verde

La competencia de Calle 7 Panamá continúa dejando momentos decisivos en su camino hacia la gran final. Este martes 20 de octubre de 2026, durante el segundo día de la etapa verde, Nixon y Bianca quedaron eliminados tras ubicarse en las últimas posiciones de la tabla. Mientras tanto, Kevin, Bryan, Zory y Joma destacaron como los ganadores de la jornada.

Durante la etapa verde, los competidores deberán acumular puntos en cada jornada para mantenerse en la competencia y avanzar hacia la semifinal.

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De acuerdo con la dinámica anunciada, los participantes con los puntajes más bajos de cada categoría deberán enfrentarse para definir quién continúa y quién abandona la temporada.

La eliminación diaria de un competidor masculino y una femenina aumentará la presión sobre los participantes, quienes tendrán que mejorar sus resultados para evitar quedar en las últimas posiciones.

¿Quiénes fueron eliminados de Calle 7 Panamá este lunes 19 de octubre?

Los primeros eliminados de la etapa verde fueron:

Bianka, en la categoría femenina.

Nixon, en la categoría masculina.

Ambos participantes quedaron fuera de la competencia durante la jornada de este lunes, luego de ubicarse entre los puntajes más bajos.