Pagos 2026 a jubilados y pensionados: fechas oficiales de cobro de noviembre por ACH y cheque

La Caja de Seguro Social (CSS) informó las próximas fechas de pago para jubilados y pensionados en Panamá, correspondientes a noviembre de 2026.
La entidad contempla pagos adelantados con motivo de las Fiestas Patrias de noviembre de 2026, para que los beneficiarios puedan disponer de sus prestaciones antes de las celebraciones nacionales.
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CSS: ¿Cuándo pagan a los jubilados y pensionados en octubre de 2026?
De acuerdo con la información suministrada, estas son las fechas establecidas:
- ACH: viernes 30 de octubre y martes 17 de noviembre
- Cheques: lunes 2 y jueves 19 de noviembre
Para conocer el resto de las fechas de pago, los beneficiarios pueden consultar en: Calendario de pagos de la CSS.
Especificaciones y requisitos para el cobro en 2026
La CSS recordó las siguientes disposiciones para el cobro de las pensiones:
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Trámite en el exterior: Los jubilados y pensionados que residen fuera de la República deben presentar la certificación de fe de vida durante los primeros seis (6) meses del año.
Horarios y centros de pago: La distribución de cheques en los centros de pago del área metropolitana y del interior del país se efectúa en dos días por quincena, en un horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
Identificación obligatoria: Es indispensable presentar la cédula de identidad personal vigente al momento de retirar el cheque en cualquiera de los dos días habilitados.