Pagos 2026 a jubilados y pensionados: fechas oficiales de cobro de noviembre por ACH y cheque

La Caja de Seguro Social (CSS) informó las próximas fechas de pago para jubilados y pensionados en Panamá, correspondientes a noviembre de 2026.

Según el calendario de la institución, los beneficiarios que reciben sus prestaciones mediante transferencia bancaria ACH tendrán su desembolso el viernes 30 de octubre.

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La entidad contempla pagos adelantados con motivo de las Fiestas Patrias de noviembre de 2026, para que los beneficiarios puedan disponer de sus prestaciones antes de las celebraciones nacionales.

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CSS: ¿Cuándo pagan a los jubilados y pensionados en octubre de 2026?

De acuerdo con la información suministrada, estas son las fechas establecidas:

ACH: viernes 30 de octubre y martes 17 de noviembre

Cheques: lunes 2 y jueves 19 de noviembre

Para conocer el resto de las fechas de pago, los beneficiarios pueden consultar en: Calendario de pagos de la CSS.

Especificaciones y requisitos para el cobro en 2026

La CSS recordó las siguientes disposiciones para el cobro de las pensiones: