Estudio detecta movimiento de la placa tectónica de la tierra sobre el Canal de Panamá

Un estudio liderada por el científico panameño Isaac Guerra Araúz aporta nuevas evidencias sobre la compleja interacción de las placas tectónicas bajo Panamá , incluida la región del Canal. El estudio identificó indicios de subducción de la placa del Caribe bajo sectores del centro y oriente del país, información que puede contribuir a mejorar los modelos de amenaza sísmica.

Estudio sobre placa tectónica: ¿Qué encontraron bajo Panamá y la región del Canal?

Guerra Araúz y su supervisor doctoral, Katsuichiro Goda, desarrollaron uno de los primeros modelos tridimensionales de la estructura interna bajo la microplaca de Panamá. Para ello analizaron 2,741 terremotos registrados entre 2013 y 2023, utilizando datos de 148 estaciones sísmicas de Panamá, Costa Rica y Colombia, con los que estudiaron estructuras hasta unos 80 kilómetros de profundidad.

Entre los principales resultados se identificaron nuevas evidencias de un sistema de doble subducción en el occidente del país. Desde el Pacífico, las placas de Cocos y Nazca se introducen bajo la región, mientras que desde el Caribe los datos muestran evidencia de la placa del Caribe descendiendo bajo Panamá. El estudio también detectó esta última interacción bajo sectores centrales y orientales, incluida la región del Canal.

Una investigación del científico panameño Isaac Guerra Araúz, becario doctoral de @Senacyt, aporta nuevas evidencias sobre la estructura geológica bajo Panamá y la compleja interacción de las placas tectónicas que influyen en la actividad sísmica del país: https://t.co/301IjwAVdR pic.twitter.com/Q3nwBM4Ama — Senacyt Panamá (@senacyt) October 19, 2026

La investigación, publicada en 2026 en la revista científica Tectonophysics, también estimó que el espesor de la corteza bajo Panamá varía aproximadamente entre 25 y 45 kilómetros y encontró diferencias en las propiedades de las rocas bajo Azuero, la cordillera de Talamanca y el área del Canal de Panamá. Los investigadores aclaran que este conocimiento permite identificar mejor posibles fuentes sísmicas, pero no permite predecir cuándo ocurrirá un terremoto.

Científico estudia los efectos del terremoto del 9 de octubre

Tras el terremoto del 9 de octubre, Guerra Araúz realizó mediciones en Búcaro, La Pitaloza y Mariato, donde fueron identificadas rupturas superficiales asociadas al evento. Según resultados todavía preliminares divulgados por Senacyt, en Búcaro se midieron desplazamientos horizontales de entre 1 y 1.20 metros y aproximadamente un metro en sentido vertical. En Isla Cañas se registró un hundimiento de entre 15 y 30 centímetros. Estos datos todavía serán sometidos a publicación científica.