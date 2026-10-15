¿Qué tan profundos han sido los sismos en Panamá? Instituto de Geociencias revela un nuevo dato

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá informó que, entre los movimientos sísmicos registrados desde el viernes 9 de octubre a las 12:59 p.m., el evento de mayor profundidad alcanzó los 38 kilómetros. El organismo también presentó información sobre la aceleración máxima del suelo estimada mediante un método determinista.

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¿Qué significa que un sismo tenga 38 kilómetros de profundidad?

La profundidad de un sismo indica la distancia entre la superficie terrestre y el punto del interior de la Tierra donde se origina el movimiento.

Este dato es diferente de la magnitud, que mide el tamaño del evento sísmico, y de la intensidad, que describe sus efectos en determinados lugares.

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Por ello, que un movimiento alcance los 38 kilómetros de profundidad no significa necesariamente que haya sido el más fuerte de la secuencia sísmica.

Sismos en Panamá: ¿Qué muestra el mapa de aceleración máxima del suelo?

El Instituto de Geociencias también hizo referencia a un mapa de aceleración máxima del suelo esperada, estimada mediante el método determinista, para las parroquias de Santa Librada y San Juan Bautista.

Este tipo de análisis permite estudiar cómo podría acelerarse el terreno ante un escenario sísmico determinado, información relevante para la evaluación del peligro sísmico y la planificación de infraestructuras.

Los resultados de un modelo de aceleración no deben interpretarse como una predicción de la fecha o magnitud de un próximo terremoto.

El Instituto de Geociencias continúa desarrollando labores de evaluación e investigación relacionadas con la actividad sísmica registrada en el país.