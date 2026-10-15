Nuevo sismo sacude Panamá este jueves 15 de octubre: reportan magnitud de 4.9

Un sismo de magnitud preliminar 4.9 se registró en Panamá la mañana de este jueves 15 de octubre de 2026, a las 8:31 a.m., según el reporte atribuido al Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC). El movimiento sísmico fue localizado a 29 kilómetros al sureste de Las Tablas, provincia de Los Santos.

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¿Dónde fue el epicentro del sismo de hoy en Panamá?

De acuerdo con los datos preliminares del Instituto de Geociencias, el movimiento sísmico presentó las siguientes características:

Fecha: jueves 15 de octubre de 2026.

Hora: 8:31:37 a.m., hora local.

Magnitud preliminar: 4.9.

Profundidad: 10 kilómetros.

Ubicación: 29 kilómetros al sureste de Las Tablas, provincia de Los Santos.

Panamá continúa registrando actividad sísmica tras el terremoto del 9 de octubre

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá,

Reporta el siguiente evento:

Estado: PRELIMINAR

Fecha: 2026-10-15

Hora: 8:31:37AM hora local

Magnitud: 4.9

Profundidad: 10km

Localizado en Panamá a 29km al sureste de Las Tablas pic.twitter.com/BC7mQOnZ7v — IGCPanamaUP (@igcpanamaup) October 15, 2026

El nuevo movimiento se reporta seis días después del terremoto del viernes 9 de octubre, que provocó afectaciones en distintas regiones del país.

Las autoridades científicas mantienen el seguimiento de la actividad sísmica. Debido a que el reporte del evento de este jueves tiene carácter preliminar, su magnitud, profundidad y localización podrían ser modificadas tras la revisión de los datos.

Hasta el momento, la información proporcionada no incluye reportes oficiales de daños materiales o personas lesionadas relacionados con este evento.