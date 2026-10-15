Nuevo sismo sacude Panamá este jueves 15 de octubre: reportan magnitud de 4.9

Un sismo de magnitud preliminar 4.9 se registró en Panamá la mañana de este jueves 15 de octubre de 2026, a las 8:31 a.m., según el reporte atribuido al Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC). El movimiento sísmico fue localizado a 29 kilómetros al sureste de Las Tablas, provincia de Los Santos.
¿Dónde fue el epicentro del sismo de hoy en Panamá?
De acuerdo con los datos preliminares del Instituto de Geociencias, el movimiento sísmico presentó las siguientes características:
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Fecha: jueves 15 de octubre de 2026.
Hora: 8:31:37 a.m., hora local.
Magnitud preliminar: 4.9.
Profundidad: 10 kilómetros.
Ubicación: 29 kilómetros al sureste de Las Tablas, provincia de Los Santos.
Panamá continúa registrando actividad sísmica tras el terremoto del 9 de octubre
El nuevo movimiento se reporta seis días después del terremoto del viernes 9 de octubre, que provocó afectaciones en distintas regiones del país.
Las autoridades científicas mantienen el seguimiento de la actividad sísmica. Debido a que el reporte del evento de este jueves tiene carácter preliminar, su magnitud, profundidad y localización podrían ser modificadas tras la revisión de los datos.
Hasta el momento, la información proporcionada no incluye reportes oficiales de daños materiales o personas lesionadas relacionados con este evento.