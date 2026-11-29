El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, viaja este domingo 29 de noviembre a Londres para iniciar, el martes 1 de diciembre, una visita oficial de tres días enfocada en reforzar la agenda bilateral con el Reino Unido, que incluye encuentros con autoridades, empresarios y una audiencia con el rey Carlos III.

La Presidencia de la República detalló que el mandatario iniciará su agenda con una reunión con autoridades británicas del sector comercial para explorar nuevas oportunidades que permitan impulsar el intercambio comercial entre ambas naciones.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Agenda de trabajo de Mulino en el Reino Unido

Entre los encuentros programados durante la visita oficial del mandatario panameño se encuentran:

Autoridades británicas de Comercio: exploración de nuevas oportunidades para fortalecer el intercambio comercial entre ambos países.

Infrastructure Exports: reunión con representantes de esta alianza, integrada por el Departamento de Empresa y Comercio (DBT, por sus siglas en inglés) y el sector industrial británico, especializada en proyectos de infraestructura sostenible a gran escala.

Autoridades de Asuntos Exteriores del Reino Unido: encuentro para abordar temas de la agenda bilateral.

British Airways: reunión con el equipo ejecutivo de la aerolínea británica, con miras a explorar la apertura de un vuelo directo a Panamá, en alianza con Copa Airlines.

Mulino sostendrá una audiencia oficial con el rey Carlos III

Para cerrar su gira de trabajo en el Reino Unido, el presidente Mulino sostendrá una audiencia oficial con el rey Carlos III, en la que abordarán los programas de cooperación en áreas como la educación, así como el reconocimiento a Panamá por su liderazgo ambiental, específicamente en la protección de los océanos.