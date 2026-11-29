Calendario del IFARHU de entrega de tarjetas PUNCH. @IFARHU

Por Ana Canto El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) realizará nuevas jornadas de entrega de tarjetas PUNCH durante la semana del 29 de noviembre al 5 de diciembre de 2026, dirigidas a acudientes extranjeros y beneficiarios de las zonas pendientes de la comarca Ngäbe-Buglé.

Como parte de esta programación, un total de 8,038 acudientes extranjeros de estudiantes beneficiarios de becas y del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) podrán retirar sus tarjetas del lunes 30 de noviembre al jueves 3 de diciembre.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse

IFARHU: calendario de entrega de tarjetas PUNCH del 29 de noviembre al 5 de diciembre Beneficiarios de zonas pendientes de la comarca Ngäbe-Buglé Domingo 29 de noviembre

Lunes 30 de noviembre

Martes 1 de diciembre

Miércoles 2 de diciembre

Jueves 3 de diciembre

Viernes 4 de diciembre

Sábado 5 de diciembre El IFARHU y la Caja de Ahorros realizarán del 29 de noviembre al 5 de diciembre la entrega de tarjetas PUNCH en áreas de difícil acceso de la comarca Ngäbe-Buglé, para beneficiarios del PASE-U y programas de becas. El acudiente deberá presentar únicamente su cédula vigente. pic.twitter.com/LT0JEokC6P — IFARHU (@IFARHU) November 27, 2026 Acudientes extranjeros de beneficiarios del PASE-U y becas Lunes 30 de noviembre

Martes 1 de diciembre

Miércoles 2 de diciembre

Jueves 3 de diciembre Del 30 de noviembre al 3 de diciembre, 8,038 acudientes extranjeros podrán retirar sus tarjetas PUNCH en los puntos habilitados de la Caja de Ahorros. Deberán presentar pasaporte vigente o cédula de extranjero residente o naturalizado. pic.twitter.com/RUblfTvogV — IFARHU (@IFARHU) November 26, 2026 ¿Dónde podrán retirar las tarjetas PUNCH los acudientes extranjeros? Ciudad capital: Los Andes Mall, en horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Panamá Oeste: sucursal de la Caja de Ahorros ubicada frente al parque Libertador de La Chorrera.

Interior del país: sucursales habilitadas de la Caja de Ahorros, con excepción de La Bolívar, en Las Tablas, provincia de Los Santos, y Santiago Centro, en la provincia de Veraguas. Requisitos para retirar las tarjetas PUNCH del IFARHU Los acudientes extranjeros deberán presentar su pasaporte vigente o cédula de extranjero residente o naturalizado, según corresponda. El IFARHU recordó que no será necesaria la presencia del estudiante ni de acompañantes, con el propósito de agilizar el proceso de entrega. Por su parte, los beneficiarios de la comarca Ngäbe-Buglé deberán presentar su cédula de identidad personal en buen estado.