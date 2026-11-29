El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) realizará nuevas jornadas de entrega de tarjetas PUNCH durante la semana del 29 de noviembre al 5 de diciembre de 2026, dirigidas a acudientes extranjeros y beneficiarios de las zonas pendientes de la comarca Ngäbe-Buglé.
IFARHU: calendario de entrega de tarjetas PUNCH del 29 de noviembre al 5 de diciembre
Beneficiarios de zonas pendientes de la comarca Ngäbe-Buglé
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Domingo 29 de noviembre
Lunes 30 de noviembre
Martes 1 de diciembre
Miércoles 2 de diciembre
Jueves 3 de diciembre
Viernes 4 de diciembre
Sábado 5 de diciembre
Acudientes extranjeros de beneficiarios del PASE-U y becas
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Lunes 30 de noviembre
Martes 1 de diciembre
Miércoles 2 de diciembre
Jueves 3 de diciembre
¿Dónde podrán retirar las tarjetas PUNCH los acudientes extranjeros?
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Ciudad capital: Los Andes Mall, en horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Panamá Oeste: sucursal de la Caja de Ahorros ubicada frente al parque Libertador de La Chorrera.
Interior del país: sucursales habilitadas de la Caja de Ahorros, con excepción de La Bolívar, en Las Tablas, provincia de Los Santos, y Santiago Centro, en la provincia de Veraguas.
Requisitos para retirar las tarjetas PUNCH del IFARHU
Los acudientes extranjeros deberán presentar su pasaporte vigente o cédula de extranjero residente o naturalizado, según corresponda. El IFARHU recordó que no será necesaria la presencia del estudiante ni de acompañantes, con el propósito de agilizar el proceso de entrega. Por su parte, los beneficiarios de la comarca Ngäbe-Buglé deberán presentar su cédula de identidad personal en buen estado.