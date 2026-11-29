Los conductores que transiten por el puente de las Américas y la Cinta Costera deberán tomar previsiones durante esta semana, debido a los cierres parciales anunciados por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Alcaldía de Panamá, como parte de los trabajos de instalación de banderas y alumbrado navideño.
Cierres en la Cinta Costera hasta el 2 de diciembre
La Alcaldía de Panamá informó que los cierres parciales en la Cinta Costera 1 se mantendrán hasta el miércoles 2 de diciembre, en horario de 11:00 p.m. a 3:00 a.m., debido a los trabajos de instalación de un techo de luces como parte del alumbrado navideño.
Los cierres comprenderán los siguientes tramos:
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Desde la rotonda del Mercado de Mariscos hasta el retorno frente al parque Urracá.
Viaducto de la avenida 3 de Noviembre, que inicia en la avenida 4 de Julio.
Rampa de la avenida 3 de Noviembre.
Cierres en el puente de las Américas del 30 de noviembre al 3 de diciembre
El MOP anunció que los trabajos de instalación de banderas en el puente de las Américas se realizarán en horario de 9:30 p.m. a 3:30 a.m., según la siguiente programación:
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Lunes 30 de noviembre: cierre de dos carriles en dirección de La Chorrera hacia Panamá.
Martes 1 de diciembre: cierre de dos carriles en dirección de La Chorrera hacia Panamá.
Miércoles 2 de diciembre: cierre de dos carriles en dirección de Panamá hacia La Chorrera.
Jueves 3 de diciembre: cierre de dos carriles en dirección de Panamá hacia La Chorrera.
Las autoridades exhortaron a los conductores a planificar sus desplazamientos con anticipación y atender las indicaciones del personal de seguridad vial. En el caso del puente de las Américas, el MOP recomendó mantener una velocidad máxima de 40 km/h al aproximarse a la zona de trabajo.