Los conductores que transiten por el puente de las Américas y la Cinta Costera deberán tomar previsiones durante esta semana, debido a los cierres parciales anunciados por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Alcaldía de Panamá, como parte de los trabajos de instalación de banderas y alumbrado navideño.

Mientras que los cierres en la Cinta Costera se mantienen vigentes desde el pasado 26 de noviembre, las restricciones en el puente de las Américas iniciarán este lunes 30 de noviembre. Ambas intervenciones se realizarán en horario nocturno.

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Cierres en la Cinta Costera hasta el 2 de diciembre

La Alcaldía de Panamá informó que los cierres parciales en la Cinta Costera 1 se mantendrán hasta el miércoles 2 de diciembre, en horario de 11:00 p.m. a 3:00 a.m., debido a los trabajos de instalación de un techo de luces como parte del alumbrado navideño.

Los cierres comprenderán los siguientes tramos:

Desde la rotonda del Mercado de Mariscos hasta el retorno frente al parque Urracá.

Viaducto de la avenida 3 de Noviembre, que inicia en la avenida 4 de Julio.

Rampa de la avenida 3 de Noviembre.

A partir de este jueves 26 de noviembre, y hasta el 2 de diciembre, habrá cierres parciales en la Cinta Costera 1 por trabajos de instalación de techo de luces como parte del alumbrado navideño en la capital, anunció @Panamaalcaldia.



Los cierres se realizarán en horario de 11:00… pic.twitter.com/zFedIqjmEk — Telemetro Reporta (@TReporta) November 26, 2026

Cierres en el puente de las Américas del 30 de noviembre al 3 de diciembre

El MOP anunció que los trabajos de instalación de banderas en el puente de las Américas se realizarán en horario de 9:30 p.m. a 3:30 a.m., según la siguiente programación:

Lunes 30 de noviembre: cierre de dos carriles en dirección de La Chorrera hacia Panamá.

Martes 1 de diciembre: cierre de dos carriles en dirección de La Chorrera hacia Panamá.

Miércoles 2 de diciembre: cierre de dos carriles en dirección de Panamá hacia La Chorrera.

Jueves 3 de diciembre: cierre de dos carriles en dirección de Panamá hacia La Chorrera.

Las autoridades exhortaron a los conductores a planificar sus desplazamientos con anticipación y atender las indicaciones del personal de seguridad vial. En el caso del puente de las Américas, el MOP recomendó mantener una velocidad máxima de 40 km/h al aproximarse a la zona de trabajo.