A partir del domingo 29 de noviembre de 2026, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) realizará la entrega de tarjetas PUNCH a los beneficiarios de las zonas pendientes de la comarca Ngäbe Buglé, como parte del proceso de distribución de estas tarjetas.
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Domingo 29 de noviembre
Lunes 30 de noviembre
Martes 1 de diciembre
Miércoles 2 de diciembre
Jueves 3 de diciembre
Viernes 4 de diciembre
Sábado 5 de diciembre
¿Qué documento deben presentar los beneficiarios para retirar la tarjeta PUNCH?
El IFARHU recordó a los beneficiarios de las zonas pendientes de la comarca Ngäbe-Buglé que deberán presentar su cédula de identidad personal en buen estado al momento de retirar la tarjeta PUNCH.