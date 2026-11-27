IFARHU anuncia entrega de tarjetas PUNCH. IFARHU

Por Ana Canto A partir del domingo 29 de noviembre de 2026, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) realizará la entrega de tarjetas PUNCH a los beneficiarios de las zonas pendientes de la comarca Ngäbe Buglé, como parte del proceso de distribución de estas tarjetas.

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IFARHU: calendario de entrega de tarjetas PUNCH en la comarca Ngäbe Buglé De acuerdo con el comunicado de la institución, la jornada de entrega se extenderá hasta el sábado 5 de diciembre, durante las siguientes fechas:

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