El Reino de Bahréin ha iniciado el proceso de adhesión al Protocolo al Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente y al Funcionamiento del Canal de Panamá, decisión que el Gobierno panameño, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, calificó como una muestra de confianza, amistad y solidaridad hacia el país.
Panamá reafirma su compromiso con la neutralidad del Canal
Ante esta decisión, Panamá reafirmó su compromiso con el derecho internacional, la seguridad marítima y la libertad de navegación, “porque un Canal neutral, abierto y seguro es una garantía para Panamá y un bien de importancia estratégica para el mundo”.