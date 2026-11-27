Canal de Panamá. EFE

Por Ana Canto El Reino de Bahréin ha iniciado el proceso de adhesión al Protocolo al Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente y al Funcionamiento del Canal de Panamá, decisión que el Gobierno panameño, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, calificó como una muestra de confianza, amistad y solidaridad hacia el país.

“El presidente de la República, José Raúl Mulino, expresó su agradecimiento al Gobierno y al pueblo bahreiní por esta decisión que, una vez formalizada, representará un nuevo respaldo internacional al régimen de neutralidad permanente del Canal”, expresó la Cancillería mediante un comunicado.

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