Los precios máximos de venta al público de la gasolina de 91 y 95 octanos y el diésel en las estaciones de servicio de la República de Panamá, correspondientes al período del 16 al 30 de octubre de 2026, fueron establecidos mediante una resolución.
Precio de la gasolina y el diésel por localidad en Panamá
Panamá y Colón
-
Gasolina de 95 octanos: B/.1.125
Gasolina de 91 octanos: B/.1.004
Diésel: B/.1.300
Arraiján y La Chorrera
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Gasolina de 95 octanos: B/.1.128
Gasolina de 91 octanos: B/.1.006
Diésel: B/.1.302
Antón
-
Gasolina de 95 octanos: B/.1.131
Gasolina de 91 octanos: B/.1.009
Diésel: B/.1.305
Penonomé, Aguadulce y Divisa
-
Gasolina de 95 octanos: B/.1.133
Gasolina de 91 octanos: B/.1.012
Diésel: B/.1.308
Chitré y Santiago
-
Gasolina de 95 octanos: B/.1.139
Gasolina de 91 octanos: B/.1.017
Diésel: B/.1.313
Las Tablas
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Gasolina de 95 octanos: B/.1.141
Gasolina de 91 octanos: B/.1.020
Diésel: B/.1.316
David
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Gasolina de 95 octanos: B/.1.147
Gasolina de 91 octanos: B/.1.025
Diésel: B/.1.321
Frontera y Boquete
-
Gasolina de 95 octanos: B/.1.149
Gasolina de 91 octanos: B/.1.028
Diésel: B/.1.324
Volcán
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Gasolina de 95 octanos: B/.1.152
Gasolina de 91 octanos: B/.1.030
Diésel: B/.1.326
Cerro Punta
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Gasolina de 95 octanos: B/.1.154
Gasolina de 91 octanos: B/.1.033
Diésel: B/.1.329
Puerto Armuelles
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Gasolina de 95 octanos: B/.1.157
Gasolina de 91 octanos: B/.1.036
Diésel: B/.1.331
Changuinola
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Gasolina de 95 octanos: B/.1.176
Gasolina de 91 octanos: B/.1.054
Diésel: B/.1.350
Todos los precios corresponden al costo máximo de venta por litro de combustible.