Clima en Panamá para este viernes.

Un ambiente mayormente seco y cálido se prevé para este viernes 27 de noviembre de 2026 en gran parte del sector Pacífico de Panamá , donde las temperaturas máximas podrían oscilar entre los 32 °C y 36 °C, con una sensación térmica de hasta 42 °C.

Estas condiciones forman parte del aviso de prevención emitido por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), vigente hasta las 3:59 p.m. del lunes 30 de noviembre.

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Clima en Panamá: regiones bajo aviso de prevención este viernes

Tierras bajas de Chiriquí

Sur y centro de Veraguas

Los Santos

Herrera

Coclé

Panamá Oeste

Panamá

Darién

Comarca Emberá

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) advierte que, desde horas tempranas de la mañana, la sensación térmica podría alcanzar los 30 °C y aumentar considerablemente durante el mediodía, llegando a condiciones que podrían representar un peligro e incrementar el riesgo de insolación, calambres y golpes de calor.

Sinaproc emite recomendaciones ante las altas temperaturas

Ante las condiciones meteorológicas previstas, el Sinaproc recomienda a la población:

Mantenerse hidratada, aunque no tenga sed.

Evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m.

Utilizar ropa ligera, de colores claros y preferiblemente de manga larga.

Permanecer en lugares frescos, ventilados y bajo sombra.

Evitar actividades físicas intensas durante las horas de mayor temperatura.

Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas vulnerables.

No dejar personas ni mascotas dentro de vehículos estacionados.

En caso de emergencia, la población puede comunicarse a los números 911 o 520-4426.