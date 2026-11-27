Un ambiente mayormente seco y cálido se prevé para este viernes 27 de noviembre de 2026 en gran parte del sector Pacífico de Panamá, donde las temperaturas máximas podrían oscilar entre los 32 °C y 36 °C, con una sensación térmica de hasta 42 °C.
Clima en Panamá: regiones bajo aviso de prevención este viernes
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Tierras bajas de Chiriquí
Sur y centro de Veraguas
Los Santos
Herrera
Coclé
Panamá Oeste
Panamá
Darién
Comarca Emberá
El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) advierte que, desde horas tempranas de la mañana, la sensación térmica podría alcanzar los 30 °C y aumentar considerablemente durante el mediodía, llegando a condiciones que podrían representar un peligro e incrementar el riesgo de insolación, calambres y golpes de calor.
Sinaproc emite recomendaciones ante las altas temperaturas
Ante las condiciones meteorológicas previstas, el Sinaproc recomienda a la población:
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Mantenerse hidratada, aunque no tenga sed.
Evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m.
Utilizar ropa ligera, de colores claros y preferiblemente de manga larga.
Permanecer en lugares frescos, ventilados y bajo sombra.
Evitar actividades físicas intensas durante las horas de mayor temperatura.
Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas vulnerables.
No dejar personas ni mascotas dentro de vehículos estacionados.
En caso de emergencia, la población puede comunicarse a los números 911 o 520-4426.