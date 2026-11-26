Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) que cobran mediante ACH serán los primeros en recibir los desembolsos correspondientes a diciembre de 2026, comenzando con el pago de la primera quincena el jueves 3, de acuerdo con el calendario oficial.
Calendario de pagos para jubilados y pensionados de la CSS en diciembre de 2026
La CSS contempla las siguientes fechas para el pago de las dos quincenas del último mes del año:
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Jueves 3 de diciembre: primera quincena mediante ACH.
Viernes 4 de diciembre: primera quincena mediante cheque.
Viernes 18 de diciembre: segunda quincena mediante ACH.
Lunes 21 de diciembre: segunda quincena mediante cheque.
¿Cuándo pagarán el bono de B/.40 y el bono navideño de la CSS?
Se maneja como período tentativo del 18 al 21 de diciembre para el desembolso del bono permanente de B/.40.00, así como del incentivo navideño de la entidad. Sin embargo, estas fechas deben considerarse provisionales hasta que exista una confirmación oficial por parte de la CSS.