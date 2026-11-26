Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) que cobran mediante ACH serán los primeros en recibir los desembolsos correspondientes a diciembre de 2026, comenzando con el pago de la primera quincena el jueves 3, de acuerdo con el calendario oficial.

Entre los pagos previstos para el último mes del año se incluyen las dos quincenas, además del bono permanente de B/.40.00 y el bono navideño de la entidad, cuyas fechas de desembolso están pendientes de confirmación oficial.

Calendario de pagos para jubilados y pensionados de la CSS en diciembre de 2026

La CSS contempla las siguientes fechas para el pago de las dos quincenas del último mes del año:

Jueves 3 de diciembre: primera quincena mediante ACH.

Viernes 4 de diciembre: primera quincena mediante cheque.

Viernes 18 de diciembre: segunda quincena mediante ACH.

Lunes 21 de diciembre: segunda quincena mediante cheque.

¿Cuándo pagarán el bono de B/.40 y el bono navideño de la CSS?

Se maneja como período tentativo del 18 al 21 de diciembre para el desembolso del bono permanente de B/.40.00, así como del incentivo navideño de la entidad. Sin embargo, estas fechas deben considerarse provisionales hasta que exista una confirmación oficial por parte de la CSS.