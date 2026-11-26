La Mordida continúa llevando a sus seguidores las novedades desde La Casa de Alofoke 3, en República Dominicana, donde diversas figuras del entretenimiento y del deporte han compartido detalles sobre sus vínculos con Panamá, además de revelar una próxima colaboración musical con la artista panameña Anyuri.
Carlos Montesquieu y Cristian Casablanca hablan sobre Gracie Bon
Carlos Montesquieu destacó la gran amistad que mantiene con la influencer panameña Gracie Bon y manifestó sus deseos de visitar Panamá. Por su parte, Cristian Casablanca habló sobre el cariño que siente por Gracie Bon y adelantó que visitará territorio panameño en enero.
David Ortiz habla sobre la ayuda a las familias afectadas por el terremoto en Panamá
El reconocido exbeisbolista dominicano David Ortiz también conversó con La Mordida sobre la ayuda que brindó, por medio del exbeisbolista panameño Mariano Rivera, a las familias afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre en Panamá.
¿Qué es La Casa de Alofoke?
La Casa de Alofoke es un reality show creado por el empresario y comunicador dominicano Santiago Matías, conocido como Alofoke, que reúne a artistas, influencers, humoristas y otras figuras del entretenimiento para convivir bajo un mismo techo, mientras son grabados las 24 horas del día.
Su tercera temporada inició el lunes 23 de noviembre de 2026 y está prevista para culminar el 2 de enero de 2027, tras 41 días de convivencia, retos, actividades musicales y experiencias que podrán seguirse gratuitamente a través del canal de YouTube de Alofoke Radio Show.