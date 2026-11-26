La falta de medicamentos continúa generando preocupación entre los usuarios de la Caja de Seguro Social (CSS) . Ante esta situación, la institución advirtió que vienen nuevas multas contra los proveedores que incumplan con el abastecimiento de los medicamentos.

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La lista actualizada de sanciones alcanza a 20 proveedores y supera los B/.12.8 millones en multas, mientras las autoridades mantienen el seguimiento a los compromisos de entrega.

El director de la CSS, Dino Mon, informó que algunos de los medicamentos más buscados ya comenzaron a llegar a las instalaciones de salud, entre ellos el irbesartán.

"Ya llegó el irbesartán, ya han llegado algunos de los medicamentos más buscados", manifestó.

Mon explicó que la institución ha recurrido a compras de emergencia mediante el Decreto Ejecutivo 16 y contrataciones directas para atender las necesidades más urgentes de los pacientes.

Además, indicó que se desarrollan nuevas licitaciones de precio único con el propósito de poner al día el abastecimiento.

El funcionario aseguró que durante las dos primeras semanas de diciembre esperan alcanzar el 100% del abastecimiento regular de medicamentos.

Probidsida señala que la falta de medicamentos es un problema de años

Mientras la CSS anuncia medidas para normalizar las entregas, los usuarios mantienen su preocupación por las dificultades para conseguir sus tratamientos.

Orlando Quintero, de Probidsida, señaló que la falta de medicamentos es una problemática que se arrastra desde hace muchos años y que todavía no logra resolverse.

"Lo más triste es que aún seguimos con este problema, desde el proceso de adquisición hasta lo que implica que el medicamento llegue", expresó.

Quintero también manifestó que esta situación genera insatisfacción y preocupación entre los pacientes, debido a los antecedentes de años en los que han enfrentado dificultades para encontrar sus medicamentos.

El director de la Caja de Seguro Social, Dino Mon, señaló que han adoptado medidas ante el desabastecimiento de algunos medicamentos: “Ya llegó el irbesartán, ya han llegado algunos de los medicamentos más buscados, y como yo les dije, se han hecho compras de emergencia… pic.twitter.com/M9fFvXvTwR — Telemetro Reporta (@TReporta) November 26, 2026

60 renglones de medicamentos bajo seguimiento

La CSS mantiene 60 renglones de medicamentos bajo seguimiento, como parte de las acciones para atender las dificultades de abastecimiento.

La disponibilidad de estos productos representa una preocupación para quienes dependen de sus tratamientos y acuden a las instalaciones de salud con la expectativa de encontrar las medicinas que necesitan.

Los pacientes esperan que las medidas anunciadas se traduzcan en una disponibilidad constante de medicamentos y que, al acudir a las farmacias de la CSS, puedan recibir sus tratamientos sin enfrentar nuevamente la respuesta de que no hay existencias.

La expectativa ahora está puesta en el cumplimiento de los compromisos de los proveedores y en que la institución logre normalizar el abastecimiento durante las primeras semanas de diciembre, como anunció su director.