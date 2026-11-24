La Caja de Seguro Social ( CSS ) explicó las causas de la falta de medicamentos en sus farmacias y anunció que trabaja para recuperar durante diciembre de 2026 la disponibilidad de los principales fármacos afectados, entre ellos tratamientos para la hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares y distintos tipos de cáncer.

Mediante un comunicado dirigido a los asegurados, pensionados y familias panameñas, la institución reconoció las dificultades que enfrentan los pacientes, pese a mantener, según sus cifras, un nivel de abastecimiento superior al 90 %.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

¿Por qué faltan medicamentos en las farmacias de la CSS?

La institución identificó tres factores principales que han afectado la disponibilidad de medicamentos:

Respuesta al sismo del 9 de octubre: el traslado de grandes cantidades de medicamentos hacia las regiones afectadas alteró los inventarios y provocó faltantes en otras zonas del país.

Incumplimiento de proveedores: algunas empresas no entregaron medicamentos en las cantidades o fechas establecidas en sus contratos.

Aumento de la demanda: el creciente consumo de medicamentos, como el irbesartán, requiere la adquisición de millones de tabletas mensuales, cuya reposición depende de los procesos de fabricación, transporte y controles sanitarios.

“A quien necesita su medicamento hoy, poco le consuela saber que nuestro abastecimiento supera el 90 %. Si le falta el suyo, para esa persona el desabastecimiento es del 100 %”, expresó la institución.

CSS anuncia medidas para recuperar el abastecimiento de medicamentos en diciembre

La CSS informó que trabaja para recuperar y mantener la disponibilidad de los principales medicamentos afectados mediante las siguientes acciones:

Recurrir a proveedores alternativos.

Exigir el cumplimiento de las entregas contratadas.

Reorganizar los inventarios de medicamentos.

Utilizar los mecanismos legales de adquisición.

Priorizar los medicamentos esenciales cuya ausencia pueda agravar enfermedades o poner vidas en riesgo.

Establecer reservas para atender emergencias.

La institución también anunció mejoras en Mi Caja Digital, que permitirán medir cuántos pacientes reciben sus recetas completas, parcialmente o se retiran sin tratamiento. Además, publicará gráficas diarias, semanales y mensuales sobre el abastecimiento real e incorporará orientación presencial en las farmacias y consultas telefónicas automatizadas sobre las existencias y fechas de reposición confirmadas.

Según la CSS, las mejoras en la plataforma comenzarán en los próximos días y estarán listas antes de finalizar el año.

CSS ha impuesto aproximadamente B/.12.8 millones en multas desde octubre de 2024

La entidad informó que publicó una primera lista de ocho empresas y 18 renglones de medicamentos, por un valor contractual de B/.738,257.76, correspondientes a entregas registradas como incumplidas. Asimismo, anunció que esta semana divulgará una segunda lista de proveedores que no han cumplido con sus contratos, tras realizar las verificaciones correspondientes.

Desde octubre de 2024, la CSS ha impuesto aproximadamente B/.12.8 millones en multas. La institución aclaró que los incumplimientos pueden derivar en multas, ejecución de fianzas o inhabilitaciones, respetando el debido proceso, y que los valores contractuales publicados no equivalen necesariamente a multas definitivas ni a saldos pendientes.

La CSS ofreció disculpas a los pacientes que actualmente no encuentran sus medicamentos y reiteró que su prioridad es garantizar la continuidad de los tratamientos.

“Detrás de cada cifra hay una persona y detrás de cada receta, una esperanza. Nuestra obligación no termina cuando el medicamento llega a la bodega, sino cuando llega a las manos de quien lo necesita”, concluyó la institución.

Conozca la primera relación de ocho empresas y 18 renglones de medicamentos ingresando aquí.