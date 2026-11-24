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Director de la CSS explica falta de medicamentos e insta a denunciar mala atención al asegurado

El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, se refirió a la falta de medicamentos en algunas instalaciones, explicando que productos del terremoto del pasado 9 de octubre se produjo una baja en el inventario, además de que algunas medicinas tienen una alta demanda, por lo que se deben mandar a fabricar fuera del país. Con relación a las denuncias por la atención que reciben los asegurados, Mon hizo un llamado a presentar las denuncias para que se realicen las respectivas gestiones para aplicar las sanciones.