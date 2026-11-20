La Caja de Seguro Social (CSS) informó sobre la reanudación parcial de los servicios en la Policlínica Dr. Roberto Ramírez De Diego, ubicada en Chitré, provincia de Herrera.

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La atención se brindará en horario de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., con disponibilidad en distintas áreas para los asegurados que requieran realizar trámites o recibir atención médica.

¿Qué servicios estarán disponibles en la CSS?

Durante esta reapertura parcial, los usuarios podrán acceder a los siguientes servicios:

Radiología.

Fisioterapia.

Registros y Estadísticas de Salud (REGES).

Farmacia.

Laboratorio.

En cuanto a la atención odontológica, la CSS indicó que los pacientes podrán acudir a la Policlínica de La Villa de Los Santos, donde este servicio se ofrecerá en horario vespertino.

#ComunicadosCSS | Informamos a los usuarios que la Policlínica Dr. Roberto Ramírez De Diego, ubicada en Chitré, reanudará parcialmente sus servicios en horario de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. pic.twitter.com/6su94dcPXe — CSSPanama (@CSSPanama) November 20, 2026

Recomendaciones de la CSS para los usuarios

La institución pidió a los asegurados tomar en cuenta los horarios y las áreas habilitadas antes de acudir a las instalaciones, con el propósito de evitar inconvenientes durante la atención.

Asimismo, reiteró su agradecimiento por la comprensión y colaboración de los usuarios mientras se mantiene esta modalidad de funcionamiento parcial.