Los servidores públicos de algunas instituciones de Panamá podrían recibir un bono navideño durante el mes de diciembre de 2026, de acuerdo con las disposiciones aprobadas para determinadas entidades estatales. Sin embargo, este incentivo no es un beneficio general para todos los funcionarios, ya que depende de las condiciones establecidas por cada institución y de los trámites presupuestarios correspondientes.

Entre las entidades que cuentan con disposiciones para otorgar bonificaciones se encuentran el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y el Órgano Judicial.

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¿Qué instituciones públicas contemplan bonos navideños en 2026?

Las disposiciones identificadas establecen los siguientes beneficios:

IDAAN — B/.200: la Junta Directiva autorizó hasta B/.644,200 para un incentivo navideño dirigido a servidores públicos activos, permanentes y eventuales, con salarios mensuales de hasta B/.3,000. La medida quedó establecida en la Resolución N.° 140-2026.

MiAmbiente — B/.300: mediante una resolución publicada en la Gaceta Oficial N.° 30585-B , la institución autorizó una gratificación anual para diciembre de 2026, dirigida a funcionarios que cumplan las condiciones laborales y administrativas establecidas.

Órgano Judicial — B/.500: el Acuerdo N.° 399 de 2023 autoriza un bono navideño anual para los servidores judiciales, con excepción de quienes ingresen después del 30 de septiembre del año correspondiente al pago.

Los funcionarios deben verificar con las oficinas de Recursos Humanos de sus respectivas instituciones si cumplen los requisitos y cuándo se efectuarán los desembolsos.

¿Todos los servidores públicos recibirán bono navideño?

Al cierre de esta nota podemos mencionar que no existe una confirmación de un bono navideño universal para todos los servidores públicos en diciembre de 2026. Las bonificaciones mencionadas corresponden a disposiciones institucionales específicas y pueden estar sujetas a disponibilidad presupuestaria, requisitos de elegibilidad y controles administrativos.

Por ello, trabajar en una entidad pública no garantiza automáticamente el derecho a recibir alguno de estos incentivos.

¿El bono navideño es lo mismo que el décimo tercer mes?

El bono navideño institucional y el décimo tercer mes son beneficios diferentes. Mientras que el bono depende de las disposiciones particulares de cada entidad, el décimo tercer mes constituye una prestación laboral regulada por la normativa correspondiente.

La tercera partida del décimo tercer mes del sector público corresponde al período de diciembre de 2026, independientemente de los incentivos navideños que puedan otorgar algunas instituciones.