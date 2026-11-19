La Mordida fue invitada por segundo año consecutivo a los Premios HEAT , celebrados en Jalisco, México, donde tuvo la oportunidad de conversar con reconocidos artistas de la música latina. Orlando Muñoz y Mónica Díaz estuvieron a cargo de las entrevistas, llevando al público panameño los detalles y las emociones de esta celebración musical.

Durante su cobertura, Orlando Muñoz conversó con Yailin La Más Viral, quien se refirió a sus dos nominaciones en los Premios HEAT. La artista expresó lo especial que representa para ella recibir este reconocimiento en dos categorías y agradeció a Dios por las oportunidades que ha tenido en su carrera. La entrevista también estuvo acompañada del humor y la espontaneidad que caracterizan a La Mordida.

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La Mordida conversa con Luis Alfonso y Olga Tañón en los Premios HEAT

Por su parte, Mónica Díaz entrevistó al cantante colombiano Luis Alfonso, quien habló sobre sus proyectos musicales en México y destacó el cariño y el buen trato que ha recibido del público mexicano durante sus visitas al país.

La cobertura también incluyó un encuentro con Olga Tañón, a quien Mónica Díaz tuvo la oportunidad de agradecerle por su mensaje de unión y solidaridad tras el sismo registrado en Panamá. Durante la conversación, la reconocida artista puertorriqueña expresó lo apasionada y honrada que se siente de continuar trabajando en la industria musical.

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Con esta segunda invitación consecutiva, La Mordida continúa ampliando su presencia en eventos internacionales del entretenimiento, acercando a su audiencia entrevistas con figuras de la música latina y momentos especiales de los Premios HEAT.