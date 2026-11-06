Carlos Rivera, el gran ganador en los HEAT Latin Music Awards al Estilo Jalisco; Gloria Trevi recibe el globo HEAT a Artista Oro

Carlos Rivera fue el gran ganador de los HEAT Latin Music Awards al Estilo Jalisco, que este jueves llenaron de música el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta. Los fans le dieron tres globos: Mejor Artista Masculino, Álbum del Año por ¡Vida México! y Mejor Video por “Sin despedida”, junto a Alejandro Fernández. Y Gloria Trevi recibió el globo HEAT a Artista Oro de manos de Olga Tañón, una de sus amigas más queridas.

Antes de decir su nombre, Olga Tañón le habló a su amiga frente a todo el público. Tuvo palabras para las mujeres valientes, las que se reinventan y no dejan de luchar, y para una artista que hizo de su personalidad y de su música una fuerza imparable. Cuando por fin la nombró, el escenario fue de las dos. Gloria Trevi, que ha agotado 55 funciones en el Auditorio Nacional, volvió al final, porque el último canto de la gala tenía que ser suyo.

Olga Tañón vivió la gala de los dos lados del aplauso. Después de entregar, le tocó recibir: Grupo 5 y Mar Solís le dieron el Premio Trayectoria Musical, el reconocimiento a una voz que lleva décadas acompañando despechos y reconciliaciones. Y la Mujer de Fuego no se fue sin encender el escenario con “Reina no ruega”, “Es mentiroso” y “Sé que vendrás llorando”.

Detrás de cada sobre había semanas de votos en la app de LosHeat.tv, y en Puerto Vallarta los fans escucharon los nombres. Ha*Ash se llevó dos globos, Mejor Artista Pop y Mejor Grupo o Banda, y las hermanas cantaron “Antes de que te cases”. Yeri Mua, que convirtió las redes en su escenario, ganó Artista Revelación y cantó “Baddie”; Mario Girón se llevó Promesa Musical, y Yailin La Más Viral, Mejor Artista Urbano Dominicano: el dembow también tuvo su globo.

Jessi Uribe, Mejor Artista Regional Popular, compartió “Si ya me voy” con Arthur Hanlon, que esa misma noche ganó Mejor Colaboración por “Así fue”, junto a Thalía. Dayanara, ganadora en Región Andina, cantó “El karma”; Grupo 5 se quedó con Mejor Artista Tropical, y Brunella Torpoco, con Mejor Artista Salsa. “Dichavate”, la canción que el público convirtió en baile, fue Mejor Canción Viral; “Ayer hablé con Dios”, de Corridos del Rey, Mejor Canción Religiosa, y Karime Kooler, Mejor Contenido en Plataforma.

Banda MS de Sergio Lizárraga recibió el Premio Trayectoria Musical de manos de Alejandra Espinoza y puso a sonar Mazatlán en Puerto Vallarta con “El color de tus ojos” y “Háblame de ti”.

Gloria Trevi en los Premios Heat 2026. Cortesía Prensa HEAT

La Semana HEAT coincidió con los días en que México enciende veladoras y dice en voz alta los nombres que no quiere olvidar, y la gala les dio su espacio: Honrando a los que siempre viven. Paola Jara, Francy, Majo Aguilar y Mario Girón cantaron “La llorona”, “Triste recuerdo”, “Rata de dos patas” y “El triste”, y más tarde, con mariachi, volvieron a sonar “Como la flor”, “Acá entre nos” y “Quimbara”: canciones de voces que ya se fueron y que nadie ha dejado de cantar.

Su nombre siempre ha cerrado el de su banda, y esta vez fue primero. Don René Camacho de La Arrolladora Banda El Limón recibió el Premio Trayectoria, y después La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho tocó “Ya es muy tarde”, “Mi segunda vida” y “Si las miradas mataran”.

Los Ángeles Azules recibieron su Premio Trayectoria Musical de manos de Ha*Ash, y Piso 21, el suyo de Excarlet Molina y El Pachá, de La Mega de Nueva York, antes de repasar su historia con “Me llamas” y “Te vi”. Y Marko, que condujo la gala junto a Alejandra Espinoza, Caroline Aquino y Karime Pindter, terminó del otro lado del micrófono: sus compañeras le entregaron el Premio Trayectoria en Creación de Contenido.

La gala fue conducida por Alejandra Espinoza, Caroline Aquino, Karime Pindter y Marko, y se transmitió en vivo por LosHeat.tv y Jalisco TV, donde rompió récord de audiencia. HEAT al Estilo Jalisco se realizó en alianza con el Gobierno de Jalisco, la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco y el municipio de Puerto Vallarta.