Olga Tañón entrega reconocimiento a Gloria Trevi durante los Premios HEAT 2026.

Las cantantes Olga Tañón y Gloria Trevi compartieron un momento especial durante los Premios HEAT Latin Music Awards 2026, celebrados el jueves 5 de noviembre en Puerto Vallarta, Jalisco, México.

La intérprete puertorriqueña, conocida como la Mujer de Fuego, fue la encargada de entregar un reconocimiento a Gloria Trevi, en una ceremonia que reunió a destacadas figuras de la música latina.

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El encuentro fue destacado en redes sociales mediante una publicación que celebró la trayectoria de ambas artistas.

Una publicación en la cuenta de Instagram de los @lospremiosheat, resaltó el impacto que ambas cantantes han tenido en la industria musical.

“Dos potencias, dos voces legendarias y una sola esencia de poder, talento y trayectoria que ha marcado a generaciones. ¡Cuando dos reinas se encuentran, la música celebra!”, añade el texto.

Gloria Trevi recibe reconocimiento especial en los Premios HEAT 2026

Durante la premiación, Gloria Trevi recibió la distinción Artista Oro, un reconocimiento especial otorgado por la organización de los Premios HEAT.

La cantante mexicana cuenta con una trayectoria de varias décadas en la música pop y es conocida por canciones como Todos me miran, Pelo suelto, Cinco minutos y No querías lastimarme.

A lo largo de su carrera, Trevi ha desarrollado una propuesta musical caracterizada por sus interpretaciones y presentaciones en vivo, que le han permitido mantener una presencia destacada en la industria del entretenimiento latinoamericano.

Premios HEAT 2026: artistas y ganadores destacados

Los Premios HEAT Latin Music Awards 2026 se celebraron por primera vez en México, con una ceremonia realizada en Puerto Vallarta, Jalisco.

La premiación reconoció a artistas en 30 categorías musicales y entregó distinciones especiales a figuras con destacadas trayectorias.

Entre los ganadores de esta edición estuvieron:

Carlos Rivera: Mejor Artista Masculino, Álbum del Año y Mejor Video.

Karol G: Mejor Artista Femenino.

Yeri Mua: Artista Revelación.

Ha*Ash: Mejor Artista Pop y Mejor Grupo o Banda.

Juan Magán: DJ del Año.

Grupo 5: Mejor Artista Tropical.