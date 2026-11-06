Olga Tañón celebra su presentación con Grupo 5 en los Premios HEAT 2026.

La cantante puertorriqueña Olga Tañón, conocida como la Mujer de Fuego, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales luego de su presentación junto a la agrupación peruana Grupo 5, durante los Premios HEAT Latin Music Awards 2026, celebrados el jueves 5 de noviembre en Puerto Vallarta, Jalisco, México.

La intérprete de éxitos como Es mentiroso, Basta ya y Cómo olvidar destacó su pasión por la música y agradeció la oportunidad de continuar compartiendo su talento con el público.

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“Dicen que soy un fuego que se convierte en volcán Y es verdad: amo esta música, respeto a cada colega, vivo cada escenario con pasión y le doy gracias a Dios por estar viva para hacer lo que amo”, expresó Tañón en su publicación.

La artista también manifestó su satisfacción por haber compartido escenario con Grupo 5, una de las agrupaciones más reconocidas de la cumbia peruana.