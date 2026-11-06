Panamá Nacionales -  6 de noviembre de 2026 - 15:46

SINAPROC emite aviso de prevención por lluvias y tormentas en Panamá hasta las 7:00 p.m.

El SINAPROC emitió un aviso de prevención por aguaceros aislados y tormentas eléctricas para este viernes 6 de noviembre.

SINAPROC - Lluvias 

SINAPROC - Lluvias 

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitió este viernes 6 de noviembre un aviso de prevención por aguaceros aislados y tormentas eléctricas, que se mantendrá vigente hasta las 7:00 p.m.

La entidad identificó varias regiones del país donde podrían registrarse condiciones meteorológicas adversas durante las próximas horas.

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¿Qué provincias están bajo aviso de prevención por lluvias?

De acuerdo con la información divulgada por SINAPROC, las áreas incluidas en el aviso son:

  • Bocas del Toro.

  • Chiriquí: Tierras Altas.

  • Comarca Ngäbe-Buglé.

  • Veraguas: región norte.

  • Los Santos.

  • Coclé: regiones norte y este.

  • Panamá Oeste.

  • Panamá: región norte.

  • Darién.

  • Comarca Guna Yala.

  • Comarca Emberá.

SINAPROC recomienda tomar precauciones ante las lluvias

Ante la posibilidad de aguaceros y tormentas eléctricas, se recomienda a la población mantenerse informada y adoptar medidas preventivas.

Entre las principales recomendaciones están:

  • Evitar cruzar ríos, quebradas o calles inundadas.

  • Mantenerse alejado de árboles y estructuras inestables durante las tormentas.

  • No permanecer en espacios abiertos cuando se registren descargas eléctricas.

  • Prestar atención a posibles crecidas de ríos y quebradas.

  • Seguir las indicaciones de SINAPROC y los organismos de emergencia.

El aviso de prevención permanecerá vigente hasta las 7:00 p.m. de este viernes 6 de noviembre, según la información divulgada.

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