SINAPROC emite aviso de prevención por lluvias y tormentas en Panamá hasta las 7:00 p.m.

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitió este viernes 6 de noviembre un aviso de prevención por aguaceros aislados y tormentas eléctricas, que se mantendrá vigente hasta las 7:00 p.m.
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¿Qué provincias están bajo aviso de prevención por lluvias?
De acuerdo con la información divulgada por SINAPROC, las áreas incluidas en el aviso son:
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Bocas del Toro.
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Chiriquí: Tierras Altas.
Comarca Ngäbe-Buglé.
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Veraguas: región norte.
Los Santos.
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Coclé: regiones norte y este.
Panamá Oeste.
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Panamá: región norte.
Darién.
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Comarca Guna Yala.
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Comarca Emberá.
SINAPROC recomienda tomar precauciones ante las lluvias
Ante la posibilidad de aguaceros y tormentas eléctricas, se recomienda a la población mantenerse informada y adoptar medidas preventivas.
Entre las principales recomendaciones están:
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Evitar cruzar ríos, quebradas o calles inundadas.
Mantenerse alejado de árboles y estructuras inestables durante las tormentas.
No permanecer en espacios abiertos cuando se registren descargas eléctricas.
Prestar atención a posibles crecidas de ríos y quebradas.
Seguir las indicaciones de SINAPROC y los organismos de emergencia.
El aviso de prevención permanecerá vigente hasta las 7:00 p.m. de este viernes 6 de noviembre, según la información divulgada.