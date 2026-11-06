Colón Nacionales -  6 de noviembre de 2026 - 16:08

IMA prepara primera Tienda del Pueblo en Colón que beneficiaría a más de 20 mil personas

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) inició las inspecciones para establecer la primera Tienda del Pueblo permanente en Colón.

IMA prepara primera Tienda del Pueblo en Colón.

IMA prepara primera Tienda del Pueblo en Colón.

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) inició las inspecciones de infraestructura para establecer la primera Tienda del Pueblo permanente en la provincia de Colón, una iniciativa que busca facilitar el acceso de las familias a productos alimenticios a precios accesibles.

El director general del IMA, Nilo Murillo Robles, realizó un recorrido por el Mercado Público de San Juan, acompañado del representante del corregimiento, Gabriel Ávila, y del equipo técnico de la institución.

Durante la visita, las autoridades evaluaron las condiciones de las instalaciones para determinar su viabilidad como sede de la nueva tienda.

El proyecto forma parte de los compromisos asumidos por el presidente de la República, José Raúl Mulino, para ampliar los puntos de venta de alimentos a precios accesibles.

¿Dónde estará ubicada la primera Tienda del Pueblo en Colón?

De acuerdo con la información divulgada por el IMA, el Mercado Público de San Juan es el lugar que se encuentra bajo evaluación para establecer la primera tienda permanente de la provincia.

La iniciativa beneficiaría a más de 20 mil personas de distintas comunidades, entre ellas:

  • San Juan

  • Buena Vista

  • Salamanca

  • Santa Rosa

  • Limón

  • Providencia

  • Chilibre, debido a su cercanía con el área limítrofe entre Colón y Panamá.

La ubicación permitiría que residentes de estas comunidades tengan acceso a un punto permanente para adquirir productos alimenticios.

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