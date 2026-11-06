Estados Unidos ha destinado más de $10 millones en ayuda a Panamá tras el terremoto

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, informó que el Gobierno del presidente Donald Trump ha destinado más de 10 millones de dólares en ayuda humanitaria para atender a las comunidades afectadas por el terremoto de magnitud 7.5 registrado el pasado 9 de octubre de 2026.

Según el diplomático, la asistencia estadounidense incluye donaciones de alimentos, artículos de primera necesidad y vehículos destinados a facilitar el traslado de suministros hacia las zonas afectadas por el movimiento sísmico.

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Cabrera destacó que Estados Unidos mantiene su colaboración con las autoridades panameñas para atender las necesidades de las familias damnificadas y apoyar las labores de recuperación.

Estados Unidos dona vehículos y suministros para damnificados del terremoto

El embajador explicó que, entre las donaciones realizadas, se encuentran buses entregados al Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) para apoyar el transporte de artículos hacia las comunidades que sufrieron afectaciones.

Asimismo, indicó que el Gobierno estadounidense ha proporcionado alimentos y otros suministros necesarios para atender a las personas que perdieron sus viviendas como consecuencia del terremoto.

La asistencia está dirigida a respaldar las acciones de atención humanitaria que desarrollan las instituciones panameñas en las provincias afectadas.

Equipos de rescate de Estados Unidos llegaron a Panamá tras el sismo

Kevin Marino Cabrera también señaló que, en menos de 24 horas después del terremoto del 9 de octubre, personal estadounidense especializado en labores de rescate se trasladó a Panamá para brindar apoyo.

De acuerdo con sus declaraciones, los equipos participaron junto con las autoridades panameñas en la revisión de daños estructurales ocasionados por el movimiento telúrico.

Estados Unidos mantendrá apoyo a Panamá en coordinación con SINAPROC

El embajador reiteró que el Gobierno estadounidense continuará brindando asistencia a Panamá, en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC).