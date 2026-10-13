Estados Unidos envía cinco camiones con ayuda humanitaria para afectados por terremoto en Panamá

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, informó que cinco camiones cargados con ayuda humanitaria se dirigen hacia las zonas afectadas por el terremoto del viernes 9 de octubre, principalmente en las provincias de Coclé, Herrera y Los Santos, incluyendo el distrito de Tonosí. Los suministros están destinados a beneficiar a aproximadamente 12,000 personas.
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¿Qué contiene la ayuda humanitaria enviada a Panamá?
De acuerdo con la información proporcionada por el embajador estadounidense, los cinco camiones transportan los siguientes suministros:
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2,500 mantas.
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2,900 mosquiteros.
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750 lonas.
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200 carpas familiares.
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1,290 kits de cocina.
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500 colchonetas para dormir.
Estos artículos están destinados a brindar apoyo a las personas que enfrentan dificultades tras los daños ocasionados por el movimiento sísmico.