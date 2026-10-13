Estados Unidos envía cinco camiones con ayuda humanitaria para afectados por terremoto en Panamá

El embajador de Estados Unidos en Panamá , Kevin Cabrera, informó que cinco camiones cargados con ayuda humanitaria se dirigen hacia las zonas afectadas por el terremoto del viernes 9 de octubre, principalmente en las provincias de Coclé, Herrera y Los Santos, incluyendo el distrito de Tonosí. Los suministros están destinados a beneficiar a aproximadamente 12,000 personas.

A través de su cuenta oficial en la red social X, @USAmbassadorPAN , el diplomático detalló que la asistencia humanitaria, financiada a través de UNHCR (ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados), incluye artículos esenciales para atender las necesidades de las familias damnificadas.

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¿Qué contiene la ayuda humanitaria enviada a Panamá?

De acuerdo con la información proporcionada por el embajador estadounidense, los cinco camiones transportan los siguientes suministros:

2,500 mantas.

2,900 mosquiteros.

750 lonas.

200 carpas familiares.

1,290 kits de cocina.

500 colchonetas para dormir.

Estos artículos están destinados a brindar apoyo a las personas que enfrentan dificultades tras los daños ocasionados por el movimiento sísmico.