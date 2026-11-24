El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, visitó la provincia de Darién y la comarca Emberá-Wounaan con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad y desarrollo económico, además de impulsar iniciativas para mejorar las condiciones de vida de las comunidades locales e indígenas.

Durante su visita, el diplomático entregó materiales valorados en $25,000 para la instalación de sistemas de agua potable en las siguientes comunidades:

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Villa Darién.

La Cantera.

Muelle de La Cantera.

Los materiales, aportados por el Comando Sur de Estados Unidos, incluyen tanques de agua, tuberías de PVC, cemento e insumos para la filtración de agua. El Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades) estará a cargo de la instalación de los sistemas.

Embajador se reúne con autoridades de la comarca Emberá-Wounaan

En Puerto Indio, Cabrera sostuvo una reunión con la gobernadora de la comarca Emberá-Wounaan, Raquela Carpio; el cacique general, Leonides Cunampia, y autoridades tradicionales, para abordar estrategias contra las organizaciones criminales transnacionales y la generación de oportunidades económicas sostenibles.

“En Puerto Indio, escuché de primera mano a los líderes locales hablar sobre sus prioridades en materia de seguridad y cooperación económica”, expresó el embajador.

“Estados Unidos seguirá trabajando con Panamá para hacer frente a las organizaciones criminales transnacionales y ampliar las oportunidades económicas que favorezcan los intereses de ambos países”, agregó.

Estados Unidos aporta $3 millones para la restauración del ecosistema de Darién

De acuerdo con la información divulgada, el Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, está aportando $3 millones para apoyar los esfuerzos de restauración del ecosistema de Darién.

Asimismo, reiteró su intención de continuar trabajando con Panamá para mantener cerrada la frontera, fortalecer la seguridad regional y generar oportunidades económicas que contribuyan a la cooperación bilateral.