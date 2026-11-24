Esta noche podrás conocer quién será la nueva Miss Universo 2026. Disfruta de la gran final del certamen de belleza más importante del mundo a través de la transmisión en vivo por Telemetro, desde las 8:00 p.m., hora de Panamá.
Miss Universo 2026 Entretenimiento - 24 de noviembre de 2026 - 20:15
VIDEO | EN VIVO Miss Universo 2026: sigue la coronación de la nueva reina
Sigue en vivo la transmisión del Miss Universo 2026, donde podrás conocer quién será la nueva reina del certamen de belleza más importante del mundo.
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