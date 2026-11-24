El Servicio Nacional Aeronaval ( Senan ) anunció la reactivación de su proceso de reclutamiento, dirigido a quienes estén interesados en formar parte de esta institución de seguridad pública de Panamá. Las inscripciones estarán abiertas desde este martes 24 hasta el domingo 29 de noviembre de 2026 y podrán realizarse de manera digital.

Los interesados en participar en esta convocatoria deberán seguir los siguientes pasos:

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Escanear con su celular el código QR disponible en el anuncio oficial del Senan.

Acceder al formulario de inscripción.

Completar la información solicitada de forma digital.

El período de inscripción estará habilitado del 24 al 29 de noviembre de 2026.

Senan: números de contacto para consultas sobre el reclutamiento

Para obtener mayor información sobre el proceso, los aspirantes pueden comunicarse con la Dirección Nacional de Recursos Humanos del Senan a través de los siguientes números telefónicos:

520-6042

520-6228

Asimismo, los interesados pueden mantenerse informados a través de las redes sociales oficiales de la institución, @aeronavalpanama, y su página web www.aeronaval.gob.pa.