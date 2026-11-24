Un total de 11 personas presuntamente vinculadas al delito de pandillerismo fueron aprehendidas mediante diligencias de allanamiento realizadas en diferentes puntos del distrito de San Miguelito, como parte de la Operación Acero. Entre los aprehendidos se encuentra alias “Fulo Dengue”, señalado por la Procuraduría General de la Nación (PGN) como el presunto cabecilla de la agrupación delictiva.

Durante las diligencias judiciales, las autoridades lograron recabar diversos indicios, entre ellos armas de fuego y presunta sustancia ilícita.

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Operación Acero: investigan a presunta pandilla “Chicos del Plomo” en San Miguelito

La Policía Nacional explicó que los sospechosos presuntamente forman parte de una estructura criminal autodenominada “Chicos del Plomo” (CHDP), vinculada a actividades delictivas en el distrito de San Miguelito, específicamente en el sector de Samaria.

De acuerdo con el Ministerio Público, la Operación Acero se desarrolla tras una investigación iniciada en 2025 por la existencia de un grupo criminal organizado que presuntamente mantenía el control territorial en los corregimientos de Belisario Porras y Arnulfo Arias Madrid.

Un total de 11 personas presuntamente vinculadas al delito de pandillerismo fueron aprehendidas mediante diligencias de allanamiento realizadas en diferentes puntos del distrito de San Miguelito, a través de la Operación Acero.



La @PGN_PANAMA detalló que entre los aprehendidos… pic.twitter.com/I2njJH5OMW — Telemetro Reporta (@TReporta) November 24, 2026

¿Con qué delitos vinculan a los aprehendidos durante la Operación Acero?

Según el Ministerio Público, las investigaciones vinculan a esta presunta organización criminal con la comisión de múltiples delitos y hechos delictivos, entre ellos:

Homicidios

Robos

Hurtos

Desalojos

Extorsión

Lesiones personales

Constantes balaceras

Posesión ilícita de armas de fuego

Las diligencias forman parte de las investigaciones que adelantan las autoridades por el presunto delito de pandillerismo en San Miguelito.