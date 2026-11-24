Lotería Fiscal Regional 2026.

Por Ana Canto El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizará este martes 24 de noviembre el sorteo de la Lotería Fiscal Regional 2026, correspondiente a la Región 3, que comprende las provincias de Chiriquí, Veraguas y Bocas del Toro. La actividad se desarrollará en Federal Mall y será transmitida en vivo.

¿A qué hora será el sorteo de la Lotería Fiscal de hoy? De acuerdo con el anuncio del MEF, el sorteo comenzará a las 2:00 p.m. de este martes 24 de noviembre, desde Federal Mall, cuando se darán a conocer los ganadores de las tres provincias participantes.

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