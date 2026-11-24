El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizará este martes 24 de noviembre el sorteo de la Lotería Fiscal Regional 2026, correspondiente a la Región 3, que comprende las provincias de Chiriquí, Veraguas y Bocas del Toro. La actividad se desarrollará en Federal Mall y será transmitida en vivo.
¿Dónde ver en vivo el sorteo de la Lotería Fiscal 2026?
El MEF invitó a los participantes a conectarse a sus plataformas digitales oficiales para seguir la transmisión en directo y conocer los resultados del sorteo.
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Instagram: @mefpma
YouTube: Ministerio de Economía y Finanzas
- Televisión abierta: RPC TV
- Streaming: Medcom Go