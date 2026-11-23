El Instituto Oncológico Nacional (ION) incorporó un equipo para realizar el procedimiento de quimioterapia intraperitoneal hipertérmica (HIPEC), una alternativa terapéutica dirigida a pacientes con determinados tipos de cáncer avanzado que se han extendido al peritoneo, la membrana que recubre la cavidad abdominal y sus órganos.

El director general del ION, Julio Santamaría, explicó que este tratamiento combina una cirugía de citorreducción, en la que los especialistas retiran los tumores visibles del abdomen, seguida de la administración de quimioterapia calentada a temperaturas aproximadas de 42 a 43 grados centígrados, directamente en la cavidad abdominal.

¿Qué tipos de cáncer podrán tratarse con esta nueva tecnología?

Según Santamaría, el procedimiento podrá considerarse para pacientes con determinados tumores y algunos casos de:

Cáncer de ovario

Cáncer de colon

Cáncer de estómago

Otros tumores que afectan el peritoneo, según la evaluación médica

El especialista aclaró que el tratamiento no está indicado para todos los pacientes con estos diagnósticos, ya que su aplicación dependerá de la localización de la enfermedad y del cumplimiento de estrictos criterios médicos.

Santamaría destacó que la incorporación de esta tecnología representa un avance para Panamá, al permitir que el procedimiento se realice por primera vez en el país, tanto en el sistema público como en el privado, evitando que los pacientes seleccionados tengan que viajar al extranjero para acceder a esta intervención.

¿Cuánto dura el procedimiento de quimioterapia intraperitoneal hipertérmica?

El doctor José Pérez González, jefe de Pabellones Quirúrgicos y del Servicio de Anestesiología del ION, explicó que estas intervenciones pueden durar entre seis y ocho horas, debido a su complejidad.

El procedimiento requiere un manejo anestésico y hemodinámico especializado, así como el respaldo de las unidades de cuidados intensivos y del banco de sangre para garantizar la seguridad del paciente durante y después de la cirugía.