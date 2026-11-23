Un cuerpo sin vida fue localizado este lunes 23 de noviembre flotando en el mar, en el sector de Bastimentos, cerca del muelle de Isla Colón, en la provincia de Bocas del Toro. Personal del Cuerpo de Bomberos de Panamá realizó las labores de recuperación del cadáver, mientras las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Víctor Downs, miembro del Cuerpo de Bomberos, informó que la Fiscalía de Homicidios estará a cargo de las investigaciones para determinar las circunstancias del fallecimiento y establecer la identidad de la persona.

Autoridades investigan hallazgo de cadáver en Bocas del Toro

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de la persona fallecida ni las causas de su muerte.

Se espera que las investigaciones permitan obtener mayores detalles sobre las circunstancias en las que el cuerpo terminó en el mar.

Tras el hallazgo, las autoridades también hicieron un llamado a la población para extremar las medidas de precaución al consumir bebidas alcohólicas, especialmente en zonas cercanas a muelles, ríos y playas.