El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que la planta potabilizadora Cabra 2, ubicada en Panamá Este, suspendió sus operaciones este lunes 23 de noviembre de 2026, a partir de las 9:00 a.m., debido a trabajos de reparación de una tubería de 12 pulgadas en la vía principal de Cerro Azul.
La institución ofreció disculpas a los usuarios por los inconvenientes que esta situación pueda ocasionar.
Los ciudadanos pueden mantenerse informados sobre las actualizaciones del servicio a través de los canales oficiales del IDAAN:
-
Página web: www.idaan.gob.pa
-
Cuenta de X: @IDAANinforma
Instagram: @idaanpanama