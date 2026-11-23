El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) informó que la planta potabilizadora Cabra 2, ubicada en Panamá Este, suspendió sus operaciones este lunes 23 de noviembre de 2026, a partir de las 9:00 a.m., debido a trabajos de reparación de una tubería de 12 pulgadas en la vía principal de Cerro Azul.

Según el comunicado oficial, la paralización de la planta Cabra 2 comenzó a las 9:00 a.m. de este lunes. Sin embargo, el IDAAN no precisó una hora estimada para el restablecimiento de las operaciones.

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La institución ofreció disculpas a los usuarios por los inconvenientes que esta situación pueda ocasionar.

Los ciudadanos pueden mantenerse informados sobre las actualizaciones del servicio a través de los canales oficiales del IDAAN:

Página web: www.idaan.gob.pa

Cuenta de X: @IDAANinforma

Instagram: @idaanpanama