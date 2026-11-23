Una caminata festiva en conmemoración de las personas con discapacidad se realizará el próximo jueves 3 de diciembre de 2026, a partir de las 8:00 a.m., en vía Brasil, como parte de las actividades para promover la inclusión y el respeto a sus derechos en Panamá.

Contenido de Interés: El 12 de diciembre será el Desfile de Navidad en la Cinta Costera: conozca la ruta

La iniciativa busca reunir a personas con discapacidad, familiares y ciudadanos que deseen acompañar esta jornada y sumarse al llamado por una sociedad más inclusiva.

¿Qué busca la caminata festiva?

Luzmila Gallardo, integrante del Comité de Personas con Discapacidad, explicó que esta actividad tiene como objetivo visibilizar a las personas con discapacidad que forman parte de la sociedad panameña y destacar sus aportes al desarrollo del país.

Asimismo, señaló que buscan hacer un llamado para que esta población no sea excluida y pueda ejercer sus derechos en igualdad de condiciones.

La jornada también pretende generar conciencia sobre la importancia de eliminar las barreras que dificultan la participación de las personas con discapacidad en distintos ámbitos de la sociedad.

“Queremos visibilizar que la discapacidad existe en Panamá y que somos personas que contribuimos al desarrollo de Panamá, personas que estudiamos, que trabajamos y queremos visibilizarnos, que la realidad existe pero que estamos en un país que queremos ser parte de la sociedad y… pic.twitter.com/x0Va5xLeRB — Telemetro Reporta (@TReporta) November 23, 2026

¿Qué actividades se realizarán?

Como parte de la conmemoración, se celebrará una misa en la iglesia Nuestra Señora de Lourdes, el jueves 3 de diciembre de 2026.

Los organizadores extendieron la invitación a toda la ciudadanía para que participe y acompañe esta caminata, que busca promover el respeto, la participación y la inclusión de las personas con discapacidad.