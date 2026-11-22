Sigue minuto a minuto la transmisión de gran final del Concurso Nacional de Oratoria 2026, a partir de las 6:00 p.m., desde el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa, a través de las pantallas de RPC TV.
Panamá Nacionales - 22 de noviembre de 2026 - 18:36
VIDEO | EN VIVO: Gran final del Concurso Nacional de Oratoria 2026
Sigue minuto a minuto la transmisión del Concurso Nacional de Oratoria 2026, desde las 6:00 p.m. a través de las pantallas de RPC TV.
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